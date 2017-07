Vacanze, i sammarinesi hanno voglia di sole e di mare

di Alessandro Carli

La testa è già – perlomeno in parte – alle ferie. Ma dove andranno i sammarinesi in agosto? Caldo e sole in quest'estate caratterizzata da temperature davvero alte, oppure andranno a cercare un po' di refrigerio? L'agenzia FAR Viaggi ci aiuta a dare qualche risposta indicativa alle nostre domande. "La nostra clientela è composta per il 70% da sammarinesi e per il restante 30% da italiani. A livello di volumi, le richieste sono in linea con quelle dello scorso anno, così come le mete. Spicca il mare e il caldo della Grecia e delle Baleari, ma anche l'Italia con le isole: la Sicilia, la Sardegna e le Egadi". Sul lungo raggio naturalmente cambiano i nomi: "Galapagos, USA e Indonesia – spiega l'agenzia -. Per queste destinazioni, i giorni richiesti sono circa 15-20, mentre per il corto raggio parliamo in una settimana".

Mare e solo mare? "La montagna non ce l'hanno chiesta. Le capitali invece sì, soprattutto quelle dell'Est. Buone le richieste per i tour in Messico. Bene, rispetto al passato, la Norvegia mentre è scesa l'Islanda. Edimburgo invece è stata molto gettonata nel mese di maggio".

Il 2017 è stato l'anno dei viaggi dei più giovani. "Rispetto al 2016 – conclude FAR Viaggi -, quest'anno abbiamo registrato un autentico boom delle vacanze post esame di maturità: Corfù, Zante, Malta, Costa Brava".

PER CHI VIENE A SAN MARINO

Per chi invece rimane, ma soprattutto per chi sceglie la Repubblica di San Marino come meta per trascorrere qualche giornata di relax, le proposte non mancano. A partire dalla mostra "Moon Rocks – Missione Apollo a Base San Marino – Rocce lunari dalle missioni Apollo della Nasa", l'evento voluto dagli Istituti Culturali e che gode del patrocinio della Segreteria Istruzione e Cultura e del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze. In esposizione al Museo di Stato, sino al 1 ottobre, i frammenti lunari e documenti conservati presso il Museo di Stato, l'Archivio di Stato, nonché un carteggio che risale agli anni 1972/74 custodito presso l'Archivio della Segreteria Affari Esteri, lettere firmate dai Capitani Reggenti, dall'allora Segretario di Stato Giancarlo Ghironzi e dal Presidente americano Richard Nixon. La mostra è impreziosita anche da una targa raffigurante i due emisferi del pianeta Terra, firmata dai tre astronauti (Armstrong, Collins e Aldrin) e dal Presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon, deposta sul suolo lunare e che diceva: "Qui, uomini dal pianeta Terra posero piede per la prima volta, luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace, a nome di tutta l'umanità".

Altri allunaggi si contarono prima e dopo di allora e fu proprio dalla missione Apollo XI e successivamente dalla missione finale denominata dalla NASA "missione Apollo 17" che anche San Marino ebbe i sui "frammenti di luna". La bandiera di San Marino è stata trasportata sulla luna con la navicella spaziale americana durante la missione Apollo XI e posata sul suolo lunare una seconda volta da Apollo XVII, dicembre 1972.

Le proposte non si fermano qui. Dal 4 al 6 agosto lo "SMIAF – Festival dei giovani saperi", di cui San Marino Fixing è partner. E ancora: dal 7 al 9 agosto il "Summer Night Cinema", dal 10 al 13 agosto "Nott'arte, le notti Bianche dell'Arte", dal 25 al 27 agosto "San Marino Comics, fiera del fumetto, cosplay e steampunk", dal 25 al 27 agosto il quarto raduno tolkieniano "Ritorno Alla Contea" al Teatro Titano, il 26 agosto "San Marino Comics Run", corsa podistica in cosplay in occasione del San Marino Comics e il 3 settembre la Festa di San Marino e della Fondazione della Repubblica.

SOTTO IL CIELO DI UN'ESTATE ITALIANA





E' stata la colonna sonora dei Mondiali di calcio del 1990, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Oggi, a distanza di oltre 25 anni, "Un'estate italiana" rivive una seconda giovinezza in quanto fotografa perfettamente le tendenze degli italiani per le loro vacanze.

E' quanto emerge dal "Summer vacation value report 2017" di TripAdvisor, che ha redatto la top 10 nazionale e internazionale delle destinazioni estive scelte dagli italiani, basandosi sulle ricerche di prenotazione di hotel effettuate sul portale. Sul podio, il mare della Puglia e dell'Emilia Romagna con Cattolica (terza scelta in assoluto) che anticipa Cesenatico e Riccione.

Grecia e Spagna – e quindi anche in questo caso mare – spiccano tra i luoghi "esteri", soprattutto Mykonos, Santorini, Maiorca, Formentera e Ibiza. Tra le capitali nordiche, la scozzese Edimburgo.

Romagna al top anche per il Centro Studi TCI sia per le vacanze per famiglie con bambini (54%) che per quelle "giovani" all'insegna del divertimento (81%).

NEL 2017 È DECOLLATO IL MOBILE





Interessante, dal punto di vista dei consumi, il report di comScore che racconta come i viaggiatori italiani tendano a fidarsi sempre più dello smartphone, sia per informarsi sia per acquistare. Lo scorso marzo quelli che hanno cercato e prenotato un viaggio dal telefonino sono stati 9,3 milioni, quelli da desktop 9,1 milioni.

Una tendenza confermata anche da sito eMarketer, che ha rimarcato un aumento del consumo mobile-only da parte degli italiani tra il settembre 2016 e il marzo 2017: in particolare le news (dal 28% al 40%), il retail (dal 22 al 33%) e lo sport (dal 41 al 51%).

2018: RYANAIR TORNA ALL'AEROPORTO "FELLINI"

Buone notizie – con certe ricadute sui flussi turistici sia per la Riviera romagnola che per il Monte Titano – arrivano dall'aeroporto internazionale "Federico Fellini": la compagnia Ryanair - che prima di settembre del 2012 (quando lasciò lo scalo rivierasco) garantiva circa 130 mila passeggeri all'anno con un'ampia gamma di scelte, come ad esempio Londra e Liverpool - ha annunciato il 21 luglio di aver siglato un nuovo piano di crescita con AIRiminum 2014, la società di gestione dell'Aeroporto di Rimini, che faciliterà il ritorno della compagnia aerea al "Fellini" e offrirà nuovi collegamenti verso l'Europa a partire già dalla primavera 2018.

Ryanair - si legge nella nota - sta finalizzando la programmazione dell'estate 2018, che sarà annunciata nei prossimi mesi autunnali, e sta portando avanti le negoziazioni con AIRiminum 2014 per potenziali nuove rotte.

David O'Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare un nuovo piano di crescita siglato con AIRiminum 2014 e il nostro ritorno all'Aeroporto di Rimini dal quale, il prossimo anno, lanceremo nuove rotte. Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con l'Aeroporto di Rimini e a incrementare traffico, rotte e posti di lavoro nei prossimi mesi e anni".

Leonardo Corbucci, AD dell'Aeroporto di Rimini, ha commentato: "Per l'aeroporto Fellini e per la Romagna tutta è una grande opportunità lavorare nei prossimi anni con la principale compagnia aerea in Italia e in Europa".