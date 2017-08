Brevetti e Marchi: San Marino nel network “TMview”

di Daniele Bartolucci San Marino entra nel network più grande al mondo dei marchi, aumentando la propria visibilità e il livello di tutela per le imprese che si registrano all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. I DEPOSITI SAMMARINESI IN TUTTE LE RICERCHE

I funzionari dell'EUIPO (l'Agenzia dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) hanno completato in questi giorni i test informatici per inserire anche San Marino nel sistema TMview, che raccoglie già 58 Paesi (quindi ben oltre i confini europei) e circa 44 milioni di marchi (41 Tmview e 3 milioni la "sorella" Asean TMview). "Per circa una settimana", spiega il Direttore dell'USBM Silvia Rossi, "abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare qui a San Marino Manuel Soriano e Erjaton Uzairi, funzionari dell'EUIPO ed esperti informatici, che hanno implementato TMview con i marchi registrati presso il nostro Ufficio, eseguendo tutta una serie di test per permetterci l'inserimento in remoto. Una volta completata questa fare, anche San Marino potrà beneficiare degli enormi vantaggi di questo network, a partire dalle imprese e dai mandatari che sono interessati a tutelare il proprio marchio all'estero". CON TMVIEW TUTELARE UN MARCHIO È PIÙ SEMPLICE

Un marchio è una parola, una frase o un simbolo, oppure una combinazione di parole, frasi o elementi figurativi che identificano e distinguono i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Come noto esistono i sistemi di registrazione dei marchi per tutelare i propri brand, che possono essere gli uffici nazionali, regionali o internazionali, e li tutelano giuridicamente nel territorio in cui hanno validità. Oltre alla registrazione nel singolo ufficio, si può scegliere per organizzazioni più ampie del singolo Paese: all'interno dell'Unione europea è possibile infatti ottenere un copertura geografica più ampia (il terrritorio dei 27 Stati membri) presentando un'unica domanda all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Se il Paese in cui è stabilita l'impresa è un paese aderente al "Protocollo di Madrid" o all'"Intesa di Madrid", l'impresa potrà inoltre registrare il proprio marchio presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) ed estendere così la tutela del marchio fino a 70 Paesi. Questo, però, significa che sempre più spesso le imprese devono consultare tutti i dati relativi ai marchi, accedendo ai singoli siti Internet dei vari uffici dei marchi ufficialmente riconosciuti. E ciò si traduce in layout e lingue spesso diversi, oltre al fatto che talvolta i servizi di consultazione possono essere a pagamento. "È qui che entra in scena TMview", spiegano i funzionari EUIPO: "Per la prima volta è disponibile gratuitamente uno strumento di ricerca onnicomprensivo per i marchi, contenente i dati di tutti gli uffici dei marchi ufficialmente riconosciuti partecipanti al sistema. Le informazioni", infatti, "sono disponibili in tutte le lingue utilizzate nei vari uffici partecipanti". E questo è un vantaggio enorme, se si pensa non tanto alle informazioni in inglese o francese, ma allo spagnolo, al russo per arrivare fino al giapponese. Le informazioni presenti sono già tradotte nella propria lingua o, come il caso del giapponese, i caratteri sono già stati "trasformati" dal sistema in quelli utilizzati dal richiedente. Una semplificazione estrema, dunque. DATI CENTRALIZZATI E SEMPRE AGGIORNATI

"Questo strumento di ricerca di informazioni sui marchi", spiegano Manuel Soriano e Erjaton Uzairi, "fornisce i dati degli uffici dei marchi ufficialmente riconosciuti elencati sulla home page. Tali dati sono accessibili attraverso un sistema centralizzato, tuttavia appartengono a ciascun singolo ufficio, che continuerà ad essere responsabile per il loro aggiornamento". Questo si può verificare anche dalle singole ricerche, che oltre alle informazioni essenziali, rimandano anche al link del sito ufficiale, dove è possibile fare richieste più approfondite. Ma la facilità con cui tutte le informazioni sono disponibili e i sistemi di filtraggio ideati, permettono già di disporre alla velocità di un click di tutte le informazioni necessarie, senza dover attendere che gli Uffici siano aperti, ad esempio (TMview è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette). Per le imprese questo servizio rappresenta un ulteriore vantaggio, perché si può verificare la possibilità di utilizzare la propria idea come nome di un marchio, ma anche trovare subito i prodotti e i servizi tutelati dai marchi dei propri concorrenti. Inoltre, è possibile ricevere aggiornamenti sui marchi selezionati per quanto riguarda il cambio di status, il cambio di nome e la scadenza del periodo di opposizione. "TMview è uno strumento di consultazione on line", sintetizzano i due funzionari EUIPO, "che consente a qualsiasi utente di Internet di cercare gratuitamente i marchi di tutti gli uffici dei marchi ufficialmente riconosciuti che hanno aderito al sistema. È multilingue, di facile impiego e fornisce l'accesso, da un unico portale, alle domande e registrazioni di marchi degli uffici dei marchi ufficialmente riconosciuti partecipanti al sistema. L'USBM ALL'IP EXECUTIVE WEEK DI ALICANTE Su invito dell'EUIPO, che conferma così la fattiva collaborazione in essere, di cui l'invio dei due funzionari informatici ne è un altro esempio pratico, l'USBM ha partecipato la settimana scorsa alla IP Executive Week. "Durante i lavori, abbiamo ascoltato da rappresentanti della Commissione Europea le novità che verranno introdotte a partire dal 2018 in materia di diritto d'autore, in relazione ai nuovi obblighi di trasparenza sulle piattaforme tecnologiche che stanno diventando i maggiori canali di distribuzione di opere e contenuti protetti", spiega Silvia Rossi. "Sono temi molto attuali, come lo è ad esempio la contraffazione dei marchi, tema molto sensibile in Europa ultimamente".