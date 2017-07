Ad Astana per attrarre turisti e imprenditori

di Daniele Bartolucci Il Kazakhstan è sempre più vicino alla Repubblica di San Marino. Dopo i Business Forum degli anni scorsi, è la volta dell'Expo Astana 2017, per il quale nei giorni scorsi un delegazione sammarinese è stata in visita ufficiale. NUOVE STRATEGIE PER ATTRARRE INVESTIMENTI Nella sala conferenze del Padiglione Italia ad Expo Astana 2017, alla presenza del Segretario di Stato per il Territorio e Turismo, Augusto Michelotti, si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle nuove strategie di internazionalizzazione della Repubblica di San Marino, sia in ambito turistico, con il progetto Visit San Marino, sia sul fronte dell'attrazione degli investimenti diretti esteri, con il progetto Invest in San Marino. La delegazione di San Marino, composta anche dai Segretari Particolari Marilisa Mazza (Finanze), Samuele Guiducci (Esteri) e Alessandro Urbinati (Industria e Commercio), ha presentato, davanti a una platea molto interessata, la nuova strategia di internazionalizzazione messa in campo dal Governo con il supporto della rete diplomatica, volta all'attrazione di nuovi flussi turistici, in particolar modo dal continente asiatico, e all'attrazione di nuovi investitori, interessati a progetti di sviluppo economico sostenibile in territorio. Tra i graditi ospiti, oltre alla stampa internazionale e nazionale kazaka, il Presidente della Camera di Commercio Internazionale, dott. Aran Yerenov, la Rappresentante per l'Italia e San Marino dell'Agenzia governativa Kazakh Invest, dottoressa Aliya Abdildina, oltre a numerosi rappresentanti delle Nazioni partecipanti ed esponenti del mondo imprenditoriale kazako. Presenti anche numerosi Delegati di altri padiglioni Nazionali, tra cui il Commissario Generale del Padiglione del Regno Unito, i responsabili dei padiglioni degli Emirati Arabi Uniti, della Serbia, Singapore, Cina, Saint Vincent and Grenadines e dello Stato di Città del Vaticano. Dopo il saluto di benvenuto dell'Ambasciatore Italiano in Kazakistan e Commissario del Padiglione Italia, dott. Stefano Ravagnan, il Segretario di Stato Augusto Michelotti ha portato il saluto del Governo Sammarinese e presentato in prima persona la storia, le tradizioni e i nuovi progetti di sviluppo del turismo sostenibile, a maggiore valore aggiunto per il territorio, in linea con il nuovo progetto di sviluppo territoriale San Marino 2030, firmato dall'architetto di fama internazionale Stefano Boeri. Infine, è avvenuta la presentazione, da parte dei Segretari Particolari delle Segreterie per le Finanze, per gli Affari Esteri e per l'Industria e il Commercio, della strategia di attrazione di investimenti in territorio con la descrizione delle peculiarità dell'assetto istituzionale, legislativo e fiscale della Repubblica di San Marino. La delegazione è stata poi impegnata nei colloqui con i Commissari dei Padiglioni di Regno Unito e Italia, e domani negli incontri bilaterali di alto livello presso la sede del Ministero dell'Economia Nazionale e del Ministero della Cultura e Turismo. TURISMO: UN ASSET DA SVILUPPARE

La missione della delegazione sammarinese ad Astana. è proseguita poi con l'incontro tra il Segretario di Stato Augusto Michelotti e il dott. Askar Batalov, Vice Ministro della Cultura, Turismo e Sport nella sede del Ministero. Il Segretario di Stato Michelotti, coadiuvato dai Segretari Particolari Sabrina Fantini (Interni), Marilisa Mazza (Finanze), Samuele Guiducci (Esteri), Alessandro Urbinati (Industria e Commercio) e al funzionario al Territorio, Giulia Muratori, ha presentato le opportunità della Repubblica di San Marino in ambito turistico e culturale. Le tradizioni istituzionali e culturali di San Marino e le zone costiere del Mare Adriatico hanno suscitato viva curiosità nelle autorità kazake, decise a favorire i flussi turistici verso destinazioni sicure per i propri cittadini. Il Vice Ministro Batalov ha espresso grande interesse per l'unicità della più piccola e antica Repubblica al Mondo, e ha confermato la disponibilità a collaborare nell'inserimento della nostra Repubblica nel circuito turistico dei tour operator kazaki. Batalov ha infine descritto il piano strategico degli investimenti infrastrutturali che il Kazakhstan sta implementando, grazie alle ingenti risorse economiche a disposizione. Dopo l'incontro istituzionale, sono poi proseguiti gli incontri tecnici con i tour operator nel Padiglione Italia, che in questa edizione dell'Expo internazionale di Astana ha ospitato la missione sammarinese.