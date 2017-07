Questione di num3ri di venerdì 28 luglio

Non economia ma storia, oggi. Almeno nell'incipit. Storia – o almeno, una pagina – sammarinese. Il 28 luglio del 1943 fu sciolto il Partito Fascista Sammarinese e si iniziò immediatamente a parlare di elezioni da indire in tempi stretti. San Marino tornò, insomma, alle proprie radici di libertà e democrazia. Di 28 non ce n'è uno solo però. L'Osservatorio Information Security&Privacy del Politecnico di Milano ha pubblicato un report in cui rimarca che nel 2016 le grandi imprese italiane hanno investito in software il 28% del budget totale stanziato per gli investimenti. Altro rapporto, questa volta firmato dalla Commissione Europea e intitolato "Occupazione e sviluppi sociali in Europa (ESDE): Tra i 28 Paesi dell'UE, l'Italia è quello che "trionfa" per la percentuale di giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano e non si trovano nel sistema scolastico (NEET), ben uno su cinque. In Grecia, in Spagna e il Bulgaria sono meno. L'INPS nel frattempo ha diffuso i dati sulla presentazione delle domande di certificazione delle condizioni di accesso all'Ape sociale e al pensionamento anticipato per lavoratori precoci: oltre 28 mila riguardano gli uomini. Secondo le stime del Congressional Budget Office (Cbo), la cancellazione dell'Obamacare che vorrebbe il Presidente Donald Trump lascerebbe senza copertura sanitaria circa 28 milioni di americani. Il sito http://www.youtg.net ha pubblicato la notizia che la Sardegna sta puntando sull'aerospazio e si prepara ad accogliere nel Sarrabus una infrastruttura tecnologica unica in Italia e in Europa che, con un investimento di 28 milioni e 35 assunzioni interamente sul territorio fra informatici, chimici, ingegneri, oltre all'indotto, permetterà alla Sardegna di diventare strategica nella filiera dello spazio a livello mondiale. Infine, i nati oggi: i filosofi Feuerbach (1804) e Popper (1902), il pittore Marcel Duchamp (1887), il Maestro Riccardo Muti (1941) e i politici Hugo Chàvez (1954) e Alexis Tsipras (1974).