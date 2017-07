Travel blogger e influencer raccontano l’antica Repubblica

di Daniele Bartolucci E' partita venerdì 7 luglio la campagna digitale dedicata agli itinerari outdoor lanciata da Iambassador, network internazionale di travel blogger e influencers, in collaborazione con APT Servizi della Regione Emilia Romagna. Per 4 giorni un team di travel blogger provenienti da Olanda e Germania e un video maker premiato a livello internazionale, hanno potuto scoprire i percorsi naturalistici, le eccellenze enogastronomiche, il patrimonio storico, le tradizioni e la cultura unica della Repubblica di San Marino e della vicina regione Emilia Romagna. Con questa campagna si conclude, per l'anno 2017, l'attività nell'ambito di "Blogville Europe 2017", il progetto digitale lanciato cinque anni fa dall'APT Emilia Romagna e al quale l'Ufficio del Turismo di San Marino collabora dal 2013. Lo scopo del progetto è fare vivere il territorio come un locale ai travel blogger e influencer provenienti da tutto il mondo. Nell'ultimo mese infatti, hanno soggiornato a San Marino alternandosi 12 travel blogger provenienti da diverse nazioni quali, Argentina, Germania, Regno Unito, Olanda, Canada. Durante la loro permanenza l'Ufficio del Turismo ha preparato un ampio programma di viaggio per fare conoscere le attività outdoor attraverso percorsi naturalistici, a piedi e con ebike, organizzati dalla cooperativa San Marino Xplore, l'enogastronomia e i prodotti Terra di San Marino, il Museo della Civiltà Contadina, il centro storico, musei e monumenti con l'ausilio delle guide turistiche e i vari eventi che si sono succeduti nelle settimane per creare un'esperienza unica e indimenticabile. I travel blogger, sui loro canali social, presentano e raccontano la loro esperienza in diretta, attraverso foto e video, promuovendo il nostro territorio ad un vasto pubblico internazionale rendendolo una meta imperdibile e facendolo conoscere più approfonditamente, attraverso la creazione di contenuti esclusivi. Le esperienze di viaggio pubblicate dai travel blogger ospitati dall'Ufficio, possono essere seguiti attraverso #VisitSanMarino.