Cuba guarda alle idee innovative del Monte Titano

di Daniele Bartolucci

Il Ministro delle Costruzioni cubano assieme diversi rappresentanti dei gruppi imprenditoriali di settore e un professionista specializzato nel settore della progettazione architettonica urbana ed ingegneristica, ha visitato nei giorni scorsi la sede della Nidyon, azienda italo-sammarinese del Techno Science Park, leader nel campo dell'edilizia antisismica, che ha già in portafoglio importanti contratti in ambito internazionale ed è, infatti, partner attivo nella realizzazione di rilevanti interventi di edificazione in diverse zone del mondo. Nidyon da 30 anni opera autorevolmente nel settore delle costruzioni impiegando l'omonimo sistema costruttivo. Core business è la produzione e la commercializzazione di pannelli in polistirene espanso e acciaio zincato assemblati, da completare in cantiere e il cui impiego dà vita a costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni sismoresistenti, a basso consumo energetico (fino alla classe A4), acusticamente isolati, eco-compatibili. A coordinare la gradita visita è stato l'Arch. Matteo Vairo (dello studio BiasiBonominiVairo architetti ndr) già utilizzatore del sistema e oggi collaboratore tecnico di Nidyon in Italia e all'estero, che ha consentito alla delegazione di approfondire il tema della realizzazione di strutture sicure erette in zone spesso colpite da eventi calamitosi. Al meeting erano presenti il Ministro delle Costruzioni Sig. René Mesa Villafaña, il Capo di Gabinetto Ing. Ariel Pérez Ruiz, Il Presidente Gruppo Geicons (Industria Nazionale dei Materiali) Ing. Francisco Díaz Hernández, il Presidente del OSDE (Organismo Superiore Direzione Imprenditoriale n.d.r.) Sig. Eladio González la Fe, l'Incaricato d'Affari Ambasciata di Cuba in Italia Sig. Mauricio Martínez Duque.

Il territorio cubano, così come tutta l'area dei tropici, è sottoposto annualmente a fenomeni di violentissima entità: tifoni, uragani flagellano l'intero territorio dell'isola. Tali fenomeni vanno opportunamente affrontati, al fine di limitare i rischi e, soprattutto continuare a garantire la sicurezza della popolazione senza perdita di vite umane. Con questa premessa, cardine dell'incontro, è stato sviluppato il tema della giornata del confronto conoscitivo. "Come Società, l'obiettivo che ci prefiggiamo con questo incontro, e in occasione di ogni appuntamento professionale," dice il Presidente di Nidyon il Dott. Gaetano Galliolo. La delegazione cubana, al termine dell'incontro, ha annunciato che ci sarà presto un secondo incontro, questa volta direttamente a Cuba, per definire insieme strategie di intervento e collaborazioni su ampia scala.

FOCUS RICERCA INDUSTRIALE INSIEME ALL'UFFICIO BREVETTI





Il quinto Special Event TSP ha avuto come tema centrale la legge per la promozione delle attività di ricerca industriale (legge 27 Gennaio 2006 n.19) e i relativi decreti legislativi attuativi. Avv. Silvia Rossi, direttore dell'Ufficio Marchi e Brevetti, ha illustrato gli incentivi messi a disposizione per le imprese sammarinesi, la valutazione dei progetti di ricerca e i relativi rapporti tra esami sul brevetto e gli aspetti finanziari.

LA SAMMARINESE FUNNY GAIN TRA I MIGLIORI INNOVATORI AL CONCORSO DELLA IGUZZINI





La start up sammarinese Funny Gain del Techno Science Park si è aggiudicata il secondo posto all'IGuzzini Light Hackers Contest, che si è svolto Lunedi 10 e martedì 11 Luglio, presso l'Headquarters iGuzzini di Recanati. L'iniziativa multidisciplinare aveva lo scopo di coinvolgere i giovani talenti provenienti da tutta Italia e San Marino, esperti in diversi settori e nel mondo accademico. Si sono sfidate 64 persone, di cui 23 start-upper e 41 soggetti. Le otto start up finaliste, selezionate tra le 22 candidate sulla piattaforma on line creata appositamente da Ernst & Young, hanno lavorato a stretto contatto con mentor, contributor di Guzzini, ed esperti di settore per la finale Challenge Light Hackers. Il progetto esposto, che ha portato la start up a salire sul podio ed aggiudicarsi anche un premio in denaro, includeva un'Intelligenza Artificiale in grado di interagire ed analizzare la comunicazione con i clienti e trasformare informazioni a basso valore aggiunto in un grande tesoro ricco d'informazioni utili a migliorare i processi di vendita e supporto. Quindi, un sistema in grado di comunicare via chat, social networks, email e presto anche telefono. Gian Angelo Geminiani, CTO &Co-Founder Funny Gain, a fine challenge esulta: "iGuzzini è stato uno splendido padrone di casa e ci ha viziati tutti con grande ospitalità e supporto, in una location da Silicon Valley. Due giorni molto formativi. Peccato sia finita! Spero che in Italia o a San Marino ci siano altre occasioni per mostrare la creatività delle giovani aziende".