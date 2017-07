Pietro Ferrari al timone di Confindustria Emilia Romagna

Periodo di grandi lavori per le Confindustrie dell'Emilia Romagna. Nei giorni scorsi Pietro Ferrari, imprenditore modenese, è stato eletto Presidente di Confindustria Emilia-Romagna per il quadriennio 2017-2021. A nominarlo all'unanimità il Consiglio di Presidenza di Confindustria regionale, composto dai Presidenti delle organizzazioni territoriali Confindustria Emilia Centro, Confindustria Romagna, Confindustria Forlì-Cesena, Confindustria Piacenza, Unindustria Reggio Emilia e Unione Parmense degli Industriali, nonché dai Presidenti dell'Ance Emilia-Romagna, di Confindustria Ceramica, della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori. Ferrari succede a Maurizio Marchesini. L'elezione si è tenuta il 17 luglio, a Bologna a margine dell'incontro "Emilia Romagna in marcia. Industria, investimenti, crescita". Al convegno sono intervenuti il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e l'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabio Gallia. CONFINDUSTRIA ROMAGNA

Accendere i riflettori sulle eccellenze imprenditoriali del territorio per ricordare il fine ultimo di fare impresa: generare benessere collettivo e diffuso. Questa la convinzione con cui Confindustria Romagna promuove l'edizione 2017 di "Excelsa – Confindustria Romagna Award", l'iniziativa nata con l'obiettivo di dare visibilità alle eccellenze imprenditoriali nei principali settori del fare impresa e che dopo il successo delle passate edizioni nel territorio di Ravenna, da quest'anno coinvolge anche le eccellenze riminesi. Cinque le categorie individuate: Ambiente e Sicurezza, Comunicazione/Marketing, Innovazione, Internazionalizzazione, Lavoro e Risorse Umane, senza dimenticare l'impegno sociale e culturale, a cui è dedicata una sezione particolare per puntare i riflettori sulle iniziative prive di natura commerciale delle aziende. Le aziende possono candidarsi ad una sola delle cinque Categorie Ordinarie a cui sono abbinate le Categorie Speciali Under 40 e Impresa Rosa i cui riconoscimenti si aggiungono a quello già attribuito a una categoria ordinaria. Per partecipare le aziende devono compilare il questionario della categoria entro il 15 settembre e inviarlo alla Segreteria Organizzativa ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ). I questionari saranno valutati da una giuria indipendente, presieduta dal magnifico rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Francesco Ubertini e composta da membri di istituzioni locali, regionali e nazionali. Regolamento su www.confindustriaromagna.it.

I GIOVANI IMPRENDITORI

Intanto a inizio mese si è tenuto il Gala estivo organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria Romagna, insieme ai Giovani Industriali di Confindustria Forlì-Cesena, un'occasione di confronto su varie tematiche d'attualità della Romagna. Un momento conviviale per favorire sempre di più il consolidamento di una rete di relazioni in area vasta. Tra gli ospiti gli Onorevoli Marco Di Maio e Bruno Molea, il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il vicesindaco di Forlì Lubiano Montaguti, la Vice Presidente nazionale dei Giovani Industriali di Confindustria Licia Angeli, il componente del Board di Confindustria Maria Teresa Colombo, il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna Maurizio Minghelli, il Direttore Generale di Confindustria Romagna Marco Chimenti. "La grande partecipazione - ha detto Gianluca Metalli, Presidente facente funzione dei Giovani Industriali di Confindustria Romagna – è la dimostrazione di come il percorso di collaborazione che unisce da tempo le nostre realtà associative stia continuando con successo. Sicuramente per noi rappresenta uno stimolo a proseguire su questa strada per dare presto avvio ad altre iniziative congiunte". Per Kevin Bravi, Presidente dei Giovani di Confindustria Forlì- Cesena, la collaborazione è anche il segno di come l'Associazione continui a cooperare con tutta la Romagna e proporsi insieme a tutta la Regione per costruire un sistema associativo più saldo".