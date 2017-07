Questione di num3ri di venerdì 21 luglio

Doccia a due temperature per il mondo del turismo. Mentre l'Osservatorio nazionale Federconsumatori annuncia che quest'estate gli italiani che si concederanno una vacanza saranno 21 milioni, un altro 21 è andato a bussare alle porte di chi affitta per poco tempo, come ad esempio il portale Airbnb. L'Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che – spiega http://www.tgcom24.mediaset.it – "regola le modalità di comunicazione dei dati per la nuova cedolare secca del 21%, trattenuta direttamente dagli intermediari". Altro 21, stavolta proveniente dalla "Global Wealth 2017: Transforming the Client Experience", realizzata dalla società di consulenza Boston Consulting e che riguarda le persone ricche. L'Italia conta 307mila famiglie milionarie, pari all'1,2% del totale, che possiedono il 21% della ricchezza finanziaria italiana. Un 21 si incontra poi in una comunicazione di Frontex: da gennaio a giugno in Italia sono sbarcati 85 mila migranti, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nuove quattordicesime, gli assegni crescono in media di 21 euro in più al mese: lo ha annunciato lamiafinanza.it dopo aver studiato gli ultimi dati dell'INPS che illustrano gli effetti distributivi dell'extra bonus introdotto in via strutturale con l'ultima legge di Bilancio. Un 21 più economico invece riguarda una Regione italiana: l'ammontare complessivo delle risorse pubbliche che verranno investite in Trentino in favore della e-mobility sino al 2025 sforerà i 21 milioni di euro. Infine, i "nati oggi". Davvero tanti. Dallo scrittore Ernest Hemingway (1899) al cantautore Cat Steven (1948). Stesso anno e stesso giorno poi per il comico e politico italiano Beppe Grillo. E ancora: l'attore Robin Williams (1951), l'attore Alessandro Bergonzoni (1958), Alberto Mazzola (1984), calciatore italiano e difensore della Folgore/Falciano e Massimo Muraccini (1995), anch'egli calciatore ma sammarinese.