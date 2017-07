Over 65, i Tour operator europei cercano contatti

di Daniele Bartolucci Diversi Tour Operator e Agenzie Viaggio provenienti da Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Repubblica Ceca saranno a San Marino a fine estate per incontrare operatori economici e possibili partner. La Camera di Commercio in collaborazione con il Consorzio San Marino 2000, il Convention & Visitor Bureau e l'Ufficio del Turismo accoglierà infatti a San Marino, nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre, una delegazione di tour operator provenienti da Germania, Paesi Bassi, Ungheria e Repubblica Ceca specializzati nell'offerta di pacchetti viaggio per turismo over 65. Un target molto interessante per San Marino (e anche per la vicina riviera romagnola, che proprio recentemente ha siglato nuovi accordi con agenzie e operatori del settore), per diverti motivi: spesso sono turisti stanziali, non avvezzi al "mordi e fuggi" in giornata, sono interessati a cultura, storia, architettura e paesaggi e hanno una buona capacità di spesa. Scopo dell'iniziativa sarà quello di presentare la nostra offerta turistica ai tour operator invitati in modo tale che possano vivere l'esperienza turistica nel nostro territorio e possano poi venderla nel loro paese. Durante il periodo che i tour operator rimarranno a San Marino saranno organizzati incontri B2B con le imprese sammarinesi, tour in azienda nonché tour emozionali nel nostro paese. Gli incoming sono pensati per il sistema di offerta turistica di medio ed alto livello: alberghi, strutture extra alberghiere, ristoranti, servizi turistici quali tour operator, guide turistiche, bus operator, produzioni tipiche e artigianali, ecc. Le aziende partecipanti realizzeranno incontri bilaterali (B2B) con gli operatori esteri, sulla base di agende predefinite e personalizzate, che verranno inviate da Camera di Commercio, insieme ai company profile degli operatori esteri, una settimana prima dell'evento. I profili di tutte le aziende sammarinesi aderenti saranno pubblicati in un catalogo che verrà distribuito agli operatori esteri prima dell'evento. La Camera di Commercio propone a questo proposito, delle modalità di adesione differenziate: le aziende aderenti potranno diventare protagoniste nella costruzione dell'evento contribuendo alla sponsorizzazione di servizi da offrire ai tour operator nel corso del loro soggiorno a San Marino. Fasi e tempi di realizzazione: dopo la ricezione delle schede di adesione da parte delle aziende sammarinesi entro il 26 luglio 2017, verrà avviata la grafica e stampa del catalogo delle imprese partecipanti, da consegnare ai tour operator esteri prima dei b2b. Le imprese che aderiranno all'iniziativa parteciperanno agli incontri B2B nella mattinata del 28 settembre presso il Palazzo Kursaal a San Marino (gli incontri si svolgeranno in lingua inglese). Si consiglia di portare durante gli incontri materiale di presentazione delle proprie aziende. Il progetto è realizzato in collaborazione con Promofirenze, Azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze – le imprese di Firenze per l'adesione al progetto pagheranno una quota variabile da euro 240 a euro 500; per le imprese di San Marino l'adesione sarà invece gratuita grazie al contributo economico messo a disposizione dalla Camera di Commercio di San Marino. Per aderire all'iniziativa è necessario inviare tramite fax al numero 0549 944 554 la scheda di partecipazione allegata entro e non oltre il 26 luglio p.v. il company profile dell'azienda aderente, compilato in inglese con una foto e logo della propria azienda in alta risoluzione per la redazione del catalogo da presentare ai tour operator esteri, dovrà essere inviato via email ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro la data di cui sopra. Per informazioni è possibile fin da subito contattare Camera di Commercio (tel. 0549 980 380), e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Si ricorda che l'evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per l'Industria, la Segreteria di Stato per il Turismo e dalle Associazioni di categoria: ANIS, OSLA, UNAS, USC e USOT.