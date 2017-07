Il Monte Titano tra le mete dei viaggiatori vietnamiti

di Daniele Bartolucci San Marino è stata inclusa per la prima volta come destinazione turistica all'interno del programma di viaggio di Hanoi Red Tours. La "prova" è stato l'arrivo nei giorni scorsi dei primi turisti vietnamiti, che hanno prenotato il loro soggiorno attraverso l'agenzia. Dopo l'arrivo a Bologna e un breve tour della città, il programma ha previsto un itinerario alla scoperta delle bellezze del patrimonio storico-culturale di San Marino, la cena con degustazione dei piatti tipici del territorio sammarinese ed il pernottamento in territorio. L'Ufficio del Turismo per accogliere al meglio gli ospiti ha organizzato un breve incontro, durante il quale, alla presenza dell'Ambasciatore di San Marino in Vietnam, è stato consegnato ad ogni partecipante un attestato di benvenuto nella nostra Repubblica. Nel pomeriggio, poi, il gruppo vietnamita ha proseguito il tour alla volta di Venezia per poi visitare la Slovenia e l'Austria, prima di rientrare ad Hanoi. "Questo primo risultato molto incoraggiante", spiega una nota dell'Ufficio Turismo, "è la prima tangibile riprova della efficacia dell'innovativa strategia di internazionalizzazione che la Repubblica di San Marino ha avviato attraverso la sua rete diplomatica e consolare. Questa strategia si sviluppa all'interno di una comune metodologia di lavoro e prevede una attività di supporto da parte dell'Ufficio Turismo. La promozione di San Marino come destinazione turistica diventa per la prima volta un primario obiettivo di sviluppo economico assegnato alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari nel mondo. Le prime missioni coinvolte in questo progetto sono state il nostro Consolato Generale in Vietnam e la nostra Ambasciata in Indonesia. Le attività di ricerca e attrazione di nuovi flussi turistici sono state avviate da pochi giorni anche presso il nostro Consolato Generale in India e in autunno lo saranno anche presso l'Ambasciata in Giappone. Entro il 2018", inoltre, "si prevede che anche tutte le altre missioni diplomatiche e consolari di San Marino nel mondo siano attrezzate per svolgere attività promozionali nel campo del turismo". POTENZIALI INVESTITORI SPAGNOLI

Opportunità e potenziali investimenti, è questo ciò che San Marino potrebbe raccogliere grazie all'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT). E' quanto emerge dalla visita dei giorni scorsi a Madrid, durante l'incontro tra la delegazione ufficiale della Repubblica di San Marino e alcuni membri dello staff dell'OMT guidati dal Segretario Generale, Taleb Rifai. Durante l'incontro sono stati presentati alcuni dei principali programmi di lavoro dell'OMT da parte di vari funzionari e direttori, "in particolare la Via della Seta Occidentale" che unirebbe Venezia a San Marino. Inoltre , il Segretario Michelotti ha incontrato il Segretario di Stato per il Turismo spagnolo, Matilde Pastora Asian Gonzalez, con cui si sono affrontati una serie di aspetti di possibile collaborazione, compresa l'opportunità dal proporre ai grandi gruppi alberghieri spagnoli investimenti a San Marino per la creazione di strutture ricettive di alto livello.