Discendiamo tutti dai pesci: abitudini, appetiti, difetti e capacità comuni. Pesce leone

di Daniele Bartolucci Il pesce leone è uno degli animali più affascinanti del mondo subacqueo. Con la sua criniera colorata e ondeggiante, da cui prende il nome del felino più famoso, fa mostra di sé negli acquari di tutto il mondo ed è una delle "prede fotografiche" più comuni dei sub. Anche dei sub italiani e dei frequentatori del Mediterraneo, a dire il vero. E non è un buon segno, per molti. Originario dell'Indo-Pacifico, probabilmente a causa di qualche "svuotamento" di acquari in altri mari, sta colonizzando un po' tutti gli oceani, dando un contributo eccezionale al depauperamento delle coste di mezzo mondo. E' invasivo, si riproduce in maniera molto rapida e non ha predatori naturali. Nemmeno l'uomo lo caccia, eppure sarebbe perfino buono da mangiare. E sarebbe una pesca sostenibile, almeno secondo il programma internazionale Seafood Watch: per gli studiosi, questa è la "prima scelta" più sostenibile da mettere in tavola. E ora, visto che è già stato avvisato anche in Sicilia e Sardegna, chi è che non vuole pescarlo?