Questione di num3ri di venerdì 14 luglio

Da dieci anni è entrato nelle vite delle persone. Parliamo dell'iPhone, lanciato sul mercato il 29 giugno 2007. La curiosità però è un'altra: lo sapevate che i possessori dello smartphone di Apple hanno speso 14 miliardi di dollari per risistemare (o cambiare) i loro telefonini danneggiati? Nell'ultimo numero di Fixing (7 luglio) abbiamo scritto anche della raccolta "super" del grano di Terra di San Marino. Ci viene incontro la Confederazione italiana agricoltori che nei giorni scorsi ha diffuso un breve comunicato: nel 2016, anno della 'protesta del grano', la quotazione del frumento tenero era stata di poco superiore ai 14 euro al quintale mentre oggi si è arrivati a circa 16,50 euro per 100 kg. Estate, tempo di viaggi. E' stato sottoscritto recentemente il protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e i sindaci appartenenti alle associazioni Borghi Autentici d'Italia e Borghi più belli d'Italia: sul piatto fondi pari a oltre 14 milioni di euro. E mentre la Coop ha comunicato di aver chiuso il 2016 con oltre 14 miliardi di fatturato, altri 14 troviamo di un certo interesse. Il primo riguarda il progetto Pharos: 14 archivi sparsi fra l'Europa e il Nord America si sono uniti per creare una piattaforma comune e aperta allo scopo di condividere ognuno la propria collezione fotografica. Il secondo arriva da Rimini e porta la voce di Gioenzo Renzi, consigliere di opposizione di Fratelli d'Italia: "Introiti delle multe triplicati in tre anni, il Comune ha sfondato i 14 milioni di euro". L'Emilia Romagna mette a disposizione dei produttori vitivinicoli 14,4 milioni di euro di aiuti nella campagna 2017-2018 per proseguire nell'opera di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti con l'obiettivo di rafforzare l'identità delle produzioni Dop e Igp e il legame con il territorio. Nell'anniversario della presa della Bastiglia, anche molti compleanni VIP: Ingmar Bergman (1918), Renato Pozzetto (1940), il portiere dell'Inter Samir Handanovic (1984), il pittore Gustav Klimt (1862) e il calciatore sammarinese Enrico Cibelli.