Teatro Titano, Federico “Bico” Martelli restaurato

La Direzione degli Istituti Culturali comunica che è in corso il restauro delle pitture murarie dipinte da Federico "Bico" Martelli presso il bar del Teatro Titano a San Marino, a cura delle operatrici Graziella Venturini e Anna Malpeli. Vista l'importanza sociale e culturale del luogo e delle pitture, e mettendo in pratica i crismi della logica del "restauro aperto", il 20 luglio sarà possibile visitare il cantiere di restauro. Le visite (a gruppi di 10 persone), si svolgeranno alle ore 9, 10, 11, per un totale di 30 posti disponibili. Info: 0549.885476.