“La Pieve sull’abisso”, due serate per volare con le parole del prof. Rossi

"Capire un paese, comprendere le ragioni della sua esistenza, giustificare a se stessi i motivi storici che lo reggono, costituisce un atto di autentica conquista. E' come salire dalla costa dell'Adriatico alla sommità del Monte Titano". Le parole di Giuseppe Rossi, il "professor Rossi" (ma anche, come ricordano i figli Silvia, Marino e Donatella, "balestriere, giornalista, dotato di grande curiosità e disponibilità umana, amante delle scarpinate"), tornano a riecheggiare in uno dei luoghi più affascinanti e importanti del Titano: la Basilica del Santo, la chiesa in cui pregarono Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. In occasione del nono anniversario dell'entrata dei centri storici di San Marino Città e Borgo Maggiore nella World Heritage List (per l'Unesco "costituiscono una testimonianza eccezionale dell'istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull'autonomia civica e l'autogoverno avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di capitale di una Repubblica indipendente dal XIII secolo. San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale vivente che perdura da settecento anni"), verranno letti alcuni dei 27 brani che compongono il libro "La Pieve sull'abisso", il libro di racconti del professor Giuseppe Rossi. Due gli appuntanti in cartellone: il primo il 7 luglio alle 21 quando sul Piazzale Domus Plebis, proprio di fronte alla Basilica del Santo, l'attrice sammarinese Patrizia Bollini, accompagnata dal chitarrista Emilio Parodi, coinvolgerà il pubblico leggendo alcuni racconti del professor Rossi sapranno ricreare un'atmosfera evocativa e intima, esibendosi sulla scalinata dell'antica Pieve. Il secondo appuntamento, venerdì 21 luglio invece sarà presso gli Orti Borghesi dove, al termine dell'esibizione, sarà offerto un delizioso buffet concesso da Titancoop. In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno al Teatro Titano. L'ingresso è gratuito.