Franco Confalonieri, quattro consigli per risvegliare il metabolismo

L'estate è una stagione che ci invita in tanti modi diversi a cambiare un po' il passo. Le giornate sono più lunghe, più calde e naturalmente adottiamo nuove abitudini. Ed è anche l'occasione per risvegliare lo sportivo che c'è in noi. E possiamo farlo seguendo i quattro consigli del dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, che è intervenuto a "Cuore e Denari", il programma condotto da Nicoletta Carbone e Debora Rosciani su Radio24. "Per prima cosa - spiega l'esperto - è importante avere la motivazione giusta e questo è il vero punto di partenza". Una volta trovata la motivazione, quattro sono le regole da seguire. "Nel nostro percorso di cambiamento è importante decidere qual è il vizio alimentare a cui proprio non si può fare a meno, ad esempio un cioccolatino o un bicchiere di vino, e mantenerlo nelle abitudini perché è fondamentale per mantenere l'equilibrio". E poi il secondo consiglio è quello di "attivare il metabolismo al mattino facendo la colazione con ad esempio frutta secca o di stagione". Le ultime due indicazioni riguardano il pranzo e la cena. "Per il pranzo meglio carboidrati anche qui è importante variare le tipologie, mentre alla sera conclude Confalonieri non rinunciamo alle proteine animali con pesce e uova".