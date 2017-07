San Marino e San Leo siglano una nuova collaborazione

di Daniele Bartolucci Legati dalle comuni origini dei Santi Leone e Marino, più volte, grazie a Gemellaggi e Patti di Amicizia, le anime di San Leo e della Repubblica di San Marino hanno confermato che la parola "confine" qui significa, unione e vicinanza. L'unione storica fra le due realtà ha favorito collaborazione in attività sociali, culturali, sportive, tradizionali artistiche ed economiche, la promozione di prodotti tipici e la facilitazione di relazioni commerciali fra aziende di entrambe le parti. Oggi per la prima volta si concretizza attraverso una specifica convenzione la collaborazione turistica tra i Musei di Stato di San Marino e i Musei della Fortezza di San Leo. Il progetto nasce dall'Accordo di Convenzione tra gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e il Comune di San Leo rappresentato dalla Società San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l. e prevede il coinvolgimento della Fortezza Rinascimentale di San Leo e per la parte Sammarinese di Palazzo Pubblico, Prima Torre, Seconda Torre, Museo di San Francesco e Museo di Stato. Nella specifico la convenzione che avrà validità dal 1° Luglio 2017 al 30 Giugno 2018, prevede una riduzione sul biglietto intero per l'ingresso alla Fortezza (Euro 7,00 anziché Euro 9,00) da applicare al possessore del biglietto di qualsiasi tipologia dei Musei di Stato di San Marino e viceversa, una riduzione sul biglietto intero di ingresso ai Musei di Stato di San Marino (tessera "Multimuseo", valida per 4 o 5 strutture, a Euro 7,50 anziché Euro 10,50). "Dopo tanti anni di intenzioni si è arrivati ad una formalizzazione degli accordi; per noi – riferisce Mauro Guerra, Sindaco di San Leo - una bella soddisfazione che dà concretezza a degli intenti. L'iniziativa consentirà di valorizzare le rispettive realtà museali e più in generale l'offerta turistica e culturale di San Leo e della Repubblica di San Marino, favorendo altresì l'interscambio di visitatori fra i territori interessati con indubbi vantaggi e benefici sia per i turisti che per le attività commerciali collaterali, ristoranti, strutture ricettive, trasporti, eccetera".