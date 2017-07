Lettere e raccomandate mettono lo “S-Print”

di Daniele Bartolucci

Lettere e raccomandate sempre più veloci e convenienti, grazie alla tecnologia e, soprattutto, agli accordi internazionali siglati da Poste San Marino Spa.

Sono infatti diversi i progetti che la società sta sviluppando fuori confine, per migliorare il servizio offerto e attivare nuovi prodotti per cittadini e imprese sammarinesi. L'ultimo di questi è l'innovativo "Posta S-Print": un software che permette di spedire online lettere e raccomandate in 14 Paesi in 48 ore alla migliore tariffa postale nazionale.

INVIO ONLINE, MA STAMPA E RECAPITO IN LOCO





"Si tratta di un sistema ibrido", spiega il Direttore Generale di Poste San Marino Spa, Rosa Zafferani: "La corrispondenza viene inviata in formato digitale dal mittente, quindi tramite il network HCE i file vengono divisi per zone di recapito, poi i partner accreditati del Paese di destinazione (in Italia ci sono ben 5 centri stampa dislocati lungo la penisola) stampano, imbustano e consegnano tramite l'operatore postale nazionale. Questo si traduce in un duplice risparmio: di tempo, garantendo la consegna nelle 48 ore; di costi, in quanto la spedizione avviene sempre nello stesso Paese di destinazione e, quindi, alla migliore tariffa nazionale". In pratica il costo del servizio è la somma di soli due fattori: stampa e imbustamento più il recapito. Di fatto c'è un terzo risparmio indiretto, sull'ambiente: "Ovviamente vengono azzerate le spese di trasporto da Paese a Paese, ciò significa anche meno traffico su strada o treno o aereo, a seconda del vettore utilizzato. Considerato che aderiscono al network HCE anche gli USA, la Nuova Zelanda e l'Australia, questo dato ha una notevole incidenza".

"Per quanto riguarda il traffico interno", spiega il Direttore Zafferani, "è la stessa Poste San Marino Spa a curare la stampa, l'imbustamento e l'invio per conto di cittadini e imprese. In questo caso non ci appoggiamo ad un network ma gestiamo l'intero ciclo in house, dando a tutti la possibilità di inviare direttamente a noi lettere e raccomandate in formato digitale, evitando loro di dover prevedere tali costi internamente".

ACCORDI INTERNAZIONALI E BEST PRACTICE





Il servizio Posta S-Print, che verrà lanciato a fine estate, è frutto dell'accordo con PRT Group, leader nel campo della business communication, un'azienda che ha una spiccata vocazione verso l'internazionalizzazione dei servizi per le imprese.

Allo stesso modo di Poste San Marino Spa, che guarda con sempre maggiore interesse a questi servizi. L'entrata nel network HCE (creato da PRT Group) ne è un esempio, come lo sono altri accordi, come l'adesione al circuito internazionale EUROGIRO, che permette di ricevere ed inviare denaro sia verso Paesi come Spagna, Polonia e Slovenia, ma anche Brasile.

Inoltre la società sammarinese fa parte a pieno titolo di PostEurop, l'organizzazione internazionale di cui San Marino ha avuto l'onore di ospitare l'Assemblea plenaria nel 2014.

"Il percorso di accreditamento all'estero", spiega Zafferani, "ci permette di conoscere in anticipo le dinamiche del mercato, per proporre servizi e prodotti sempre più evoluti e utili ai cittadini e alle imprese della nostra Repubblica". Inoltre, "grazie alla collaborazione con altre realtà internazionali, possiamo individuare e importare quelle best practice che ci garantiranno, una volta attivate, di migliorare l'operatività".

NETWORK HCE





Al network HCE di PRT Group aderiscono già oggi 14 Paesi e, cosa molto importante, non solo in Europa: da (o verso) San Marino sarà quindi possibile inviare lettere e raccomandate con il sistema "ibrido" in USA, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Italia, UK, Giappone, Israele, Australia e Nuova Zelanda. In tutti questi Paesi la consegna avviene in 48 ore grazie alla possibilità di inviare in formato digitale lettere e raccomandate, che vengono poi stampate in loco dai partner e quindi inviate con tariffa nazionale.