Entro fine mese il primo acconto IGR ISS per le persone fisiche e giuridiche

Mese di scadenze fiscali, quello di luglio. Riepiloghiamo le "voci" principali. Entro il 10 deve essere presentata la richiesta per il certificato di credito sociale. Asticella un po' più in là (precisamente lunedì 31 luglio) invece per il pagamento del primo acconto IGR ISS per l'anno in corso per le persone fisiche (lavoratori autonomi o titolari di licenza) e per le persone giuridiche. Stessa data poi per la presentazione della richiesta all'Ufficio Assegni Familiari per l'assegno integrativo relativo all'anno 2016, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni del secondo trimestre e per il versamento dell'imposta complementare sui servizi (gennaio-giugno).