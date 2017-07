Discendiamo tutti dai pesci: abitudini, appetiti, difetti e capacità comuni. Pesce martello

di Daniele Bartolucci Il pesce martello è uno degli animali più affascinanti e misteriosi del globo e imbattersi in uno di essi è un'esperienza esaltante. Ma anche pericolosa. Ricordiamoci che si tratta pur sempre di squali, tra i più feroci in verità, anche se sono rari gli attacchi verso l'uomo. Ma è anche vero che sono rari pure gli incontri. Come sanno bene gli studiosi, che invece sono tanti, come gli appassionati di questo animale così strano. Ovviamente la stranezza è tutta nella particolare conformazione della protuberanza ai lati della testa che gli dona proprio la forma di un martello. Una particolarità che però, va detto, non è ancora stata spiegata! Inizialmente si pensava potesse conferire una maggiore idrodinamicità, poi per aumentare la superficie ricettiva, che non è solo data dall'olfatto: il "martello" è infatti ricco di ampolle di Lorenzini, che permettono all'animale di orientarsi per mezzo del campo magnetico terrestre e di individuare campi elettrici emessi da altri organismi viventi, almeno 10 volte meglio dei colleghi. A cui si aggiunge una vista a 360° dovuta all'ubicazione degli occhi all'estremità sempre del martello. E' questo il suo segreto? Di certo, a dispetto del nome e della forma, non è un'arma. Per le "battaglie" gli bastano mascelle e denti affilati, e una stazza di tutto rispetto.