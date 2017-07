Questione di num3ri di venerdì 7 luglio

Turismo col segno più in Emilia-Romagna e con sempre maggior forza importante fattore di sviluppo per l'economia regionale. Il settore chiude infatti il primo semestre 2017 con 17 milioni di presenze, oltre il 7% rispetto ai 16 milioni registrati nello stesso periodo del 2016. In aumento sia la clientela nazionale (+8,3% gli arrivi e + 7% le presenze) sia quella internazionale (+7% gli arrivi e +8,5% di presenze). Non è invece per bel 7 quello che spicca nel "Rapporto previsionale" firmato dal Centro Studi Confindustria: in Italia infatti sono oltre i 7 milioni il numero delle persone che non hanno un lavoro. E' quanto rileva Confindustria con il Rapporto previsionale realizzato da suo Centro Studi. "Vanno rimarcati – questo il commento del CSC - i risultati occupazionali, che sono ottimi: +730mila occupati rispetto al punto di minimo toccato nella seconda metà del 2013, +3,3% (+2,6% il Pil). Il sito www.swissinfo.ch, nei giorni scorsi, ha fatto luce sulle banche svizzere: l'utile complessivo è risultato dimezzato, lo scorso anno ha superato i 7 miliardi. Oltre 7 milioni di lavoratori, in questi giorni, stanno aspettando la quattordicesima. MilanoFinanza scrive sul proprio sito che quest'anno "saranno erogati complessivamente" poco meno di 7 miliardi di euro. Dal mondo del web, molte notizie "fresche" e curiose. Sapevate per esempio che il selfie fu inventato da quel genio di Andy Warhol? La scorsa settimana l'asta serale londinese di Contemporary Art da Sotheby's, tra i lotti battuti, ha anche offerto – a una stima di 7 milioni di sterline - un autoritratto del Maestro, datato appunto 1963-64. Il 7 luglio significa anche compleanni. Tra i nati il 7 luglio, Marc Chagall (1887), Licia Colò (1962), Toto Cutugno (1943), Vittorio De Sica (1901), Vladimir Majakovskij (1893), Ringo Starr (1940) e il calciatore sammarinese Nicola Ciacci (1982).