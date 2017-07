Il debutto del violoncellista Francesco Stefanelli nella prestigiosa “Smetana” di Praga

Grande debutto nella Repubblica Ceca del giovane violoncellista sammarinese Francesco Stefanelli. Per la prima volta un musicista del Titano si è esibito come solista nella bellissima sala da concerto "Smetana Hall" di Praga, una delle migliori sale da concerto al mondo con 1.200 posti. Il concerto ha visto come interprete il diciassettenne accompagnato dalla North Czech Philarmonic Orchestra, nell'esecuzione delle "Variazioni Rococò" di Tchaikovsky, un brano di notevoli difficoltà virtuosistiche. Il numeroso pubblico presente ha lungamente applaudito l'esecuzione di Francesco (uno dei premiati della quarta edizione del "Fondo per l'Eccellenza sammarinese", il concorso di Ente Cassa di Faetano, ndr) e il Direttore, il maestro Eldar Separayev ha abbracciato il giovane sammarinese sul podio complimentandosi con lui per il suo appassionato "cantabile". Con questo concerto si sta consolidando e arricchendo la carriera del giovane violoncellista che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, quali il Premio come miglior violoncellista Italiano della Filarmonica della Scala di Milano, il Primo Premio Archi 2016 della Yamaha Foundation of Europe, la partecipazione all'Eurovision Young Musicians a Colonia ed il Primo Premio al Concorso Internazionale Antonio Janigro, tenutosi in Croazia lo scorso ottobre, che gli ha offerto questa preziosa opportunità. In questa occasione il talentuoso Francesco Stefanelli si è presentato sul palco della Smetana Hall con un importante violoncello d'autore del 1700