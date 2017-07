Dati provvisori dell’Istat: l’inflazione torna all’1,2%

Rallenta la crescita dei prezzi nel mese di giugno. Secondo i dati preliminari dell'Istat il tasso di inflazione frena all'1,2%, nei dati provvisori dell'Istat, toccando il livello più basso a partire da gennaio. L'indice dei prezzi al consumo su base mensile cala dello 0,1%. In calo o prezzi del cosiddetto carrello della spesa con i beni alimentari, per la cura della casa e della persona che scendono dello 0,7% su base mensile a giugno e aumentano dello 0,7% su base annua, in frenata dal +1,6% di maggio. L'ulteriore rallentamento dell'inflazione - rileva l'Istat nel suo comunicato - si deve esclusivamente alle componenti merceologiche i cui prezzi presentano maggiore volatilità e, in particolare, agli Alimentari non lavorati e agli Energetici non regolamentati, che decelerano rispetto al mese precedente.