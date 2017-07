Camera di Commercio, indagine sulle imprese mercato unico dell’UE

Come operano le imprese di San Marino in Europa? La Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri, ha deciso di promuovere, attraverso un apposito questionario, un'Indagine conoscitiva sull'operatività delle imprese sammarinesi con riferimento al mercato unico delle merci dell'Unione europea. "Tale indagine", spiegano dalla Camera di Commercio, "nasce dall'esigenza di conoscere e analizzare le eventuali criticità di natura concreta riscontrate dagli operatori economici nei rapporti con il mercato unico delle merci dell'Unione europea". "I dati frutto dell'indagine non verranno divulgati ma saranno raccolti da Camera di Commercio ed esclusivamente messi a disposizione della Direzione Affari Europei, per trarne indicazioni utili da tenere in considerazione nel contesto del negoziato in corso di svolgimento tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea per la conclusione di un Accordo di associazione".

Nell'invito alle aziende si legge, infine, che "gli Uffici della Camera di Commercio hanno reso possibile la compilazione online del suddetto questionario, disponibile" sul sito istituzionale. "Saremmo grati se il questionario fosse compilato entro e non oltre la fine del prossimo mese di luglio".

Per informazioni: Direzione Affari Europei (tel: 0549/885460; 0549/882158; 0549/885401; email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ).