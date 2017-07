Incubatore PST, Protodesign ha presentato i nuovi gioielli “Gadamore”

di Daniele Bartolucci Nella splendida cornice di Montegrimano Terme, in occasione de "La Notte Romantica", il gioielliere-designer Giovanni Aliotta, CEO Protodesign start up Techno Science Park San Marino Italia, ha presentato in anteprima la Collezione "Gadamore... stelle d'argento in una notte magica!". Collane, orecchini e bracciali di design, dedicati al mondo della gioielleria e della moda , disegnati e progettati appositamente dalla start-up per "La Notte Romantica", l'evento che si è svolto nella seconda metà di giugno. La collezione Gadamore, interamente in argento 925/1000, è realizzata con una innovativa tecnica derivata dalla prototipazione metallica e rappresenta un nuovo traguardo per la gioielleria e il suo bespoke (creazioni su misura). Con questa innovazione tecnologica specifica gli oggetti diventano unici e inconfondibili destinati, nel caso dei gioielli, ad esprimere la loro preziosità unita all'arte. Un esempio concreto in cui l'innovazione applicata ad un settore tradizionale rappresenta la vera sfida per il futuro. Le sue realizzazioni, partendo dal disegno tradizionale, vengono elaborate con un CAD specifico che si interfaccia con una macchina "prototipatrice" al laser. I disegni si trasformano in resine tridimensionali, fondibili in qualunque metallo, oro e argento sui quali orafi specializzati procedono alle finiture finali. La notte Romantica è stata dunque l'occasione per apprezzare tutta la collezione Gadamore e scoprire l'innovativa progettazione che ha portato Protodesign ad essere tra le start up di eccellenza del Techno Science Park San Marino-Italia e dei suoi importanti partners tra cui il Comune di Montegrimano Terme.