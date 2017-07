Una ChatBot per entrare nel mondo delle start up

di Daniele Bartolucci Innovazione e tecnologia continuano a trovare casa al Parco Scientifico e Tecnologico. Nell'Auditorium del Techno Science Park è stato presentato nei giorni scorsi il nuovo sito web del Parco, fresco e vivace, con una navigazione più intuitiva e diretta per dare maggiore visibilità sia al TSP che alle proprie imprese. "La comunicazione web è centrale per il rapporto tra il Parco e i propri clients", hanno spiegato il Presidente Alessandro Giari e il Direttore Elisabetta Epifori, "per questo si è sentita l'esigenza di ricercare un approccio e un'interfaccia più friendly ed innovativa". A questo proposito, grazie alla collaborazione con alcune start up Incubate Funny Gain srl e Taumob srl, è stata introdotta una formula di comunicazione che si ritiene sia molto più efficace nel rapportarsi con gli utenti: la ChatBot, l'intelligenza artificiale in grado di analizzare il linguaggio umano e rispondere direttamente alle domande dei clienti, come se fosse un vero e proprio utente che scrive in chat, fornendo le informazioni richieste. L'obiettivo è quello di dare un primo livello di risposta in tempo reale, 24 ore su 24 (quindi anche quando il personale dedicato non è in ufficio, cosa molto probabile quando a richiedere informazioni è un interlocutore all'estero), un'ottimizzazione di tempi e risorse con una conseguente migliore organizzazione interna. All'evento hanno partecipato molte start up dell'Incubatore e anche alcuni partner del Parco Scientifico, il Presidente Giari, il Consigliere Pier Paolo Fabbri e il Direttore Epifori che hanno dato il benvenuto a questa innovativa e diretta formula di comunicazione con l'auspicio che altre nuove soluzioni e servizi, nati dall'intuizione delle start up, contribuiscano sempre di più a migliorare l'offerta del TSP. Tutto si è svolto all'interno del nuovo Auditorium da 50 posti, allestito all'interno della nuova sede di Dogana, che sarà a disposizione delle aziende incubate del TSP ma anche per tutti coloro che avranno necessità di usufruire di una sala polivalente moderna, luminosa e dotata di tutti i servizi tra cui accesso riservato, proiettore e wi-fi.