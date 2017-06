Questione di num3ri di venerdì 30 giugno

Tutti – o quasi – lo utilizzano, spesso quotidianamente. Ma sui numeri di Facebook, in Italia, è mistero. Almeno sino a qualche giorno fa quando Luca Colombo, country manager del "social", ha detto al Sole24Ore che "dei 30 milioni di utenti su base mensile, 28 sono su mobile". Pollice in su per la produzione farmaceutica italiana: Farmindustria ha detto che nel 2016 è cresciuta del 2,3%, arrivando a quota 30 miliardi. Chi invece sta litigando con i numeri è Yoram Gutgeld. Nella sua prima relazione annuale il commissario alla spending review ha sottolineato che tra il 2014 e il 2016 il risparmio è stato di circa 30 miliardi annui. Numeri che però non trovano una sponda né in Istat né in Eurostat. La notizia buona la dà ItaliaOggi, che riporta quanto contenuto nel messaggio "2549/2017" dell'INPS. In soldoni, la quattordicesima per alcune tipologie di persone (pensionati più anziani e disagiati) sarà più "corposa" rispetto allo scorso anno del 30%. Sorride anche l'Emilia-Romagna: nei giorni scorsi sono stati sbloccati quasi 30 milioni di euro, a disposizione di 48 enti locali dell'Emilia-Romagna col Patto di solidarietà territoriale. "Con questa decisione – ha spiegato l'assessore al Bilancio Emma Petitti - viene data un'importante spinta all'economia e al rilancio dell'occupazione". Nel notiziario "Innovazione nelle imprese 2012-2014", stilato dall'Istituto provinciale di statistica Astat, si legge che le imprese altoatesine stanno investendo. In tre anni (2012-2014) più del 30% di quelle che hanno una forza lavoro a due cifre "hanno introdotto sul mercato o nel proprio processo produttivo almeno un'innovazione, o hanno avviato un'attività di innovazione". Finiamo, come facciamo spesso, con i compleanni VIP. Oggi sono nati l'ex pugile Mike Tyson (1966), il grande nuotatore statunitense Michael Phelps (1985) e due sportivi sammarinesi, ovvero Alex Gasperoni (1984) e Gian Luca Proli (1995).