Editoriale: San Marino, occorre potenziare il sistema economico

di Alessandro Carli Perché da parecchio tempo non assistiamo a investimenti di un certo spessore? Cosa manca a San Marino? Apparentemente poco. Eppure, se entriamo nelle pieghe, emerge più di un elemento di debolezza. Non siamo capaci a promuovere in maniera professionale il sistema-Paese, le opportunità che può offrire il Monte a chi decide di far nascere un'impresa. C'è poi più di un deficit per quel che concerne la modernizzazione: ci riferiamo, per esempio, alle procedure per la movimentazione dei dati attraverso internet. Ancora oggi molti documenti "viaggiano" in maniera cartacea quando invece moltissimi Paesi optato per la digitalizzazione: si pensi alla fatturazione elettronica. Chi mai sceglierebbe un Paese che non è al passo con i tempi e che viene complessivamente bocciato dai report internazionali più importanti? Facile sarebbe, davanti a tanti voti negativi, chinare il capo e accettare i giudizi allargando le mani. Vogliamo però provare a osservare il quadro da un'altra prospettiva, più costruttiva. Se guardiamo con attenzione le peculiarità e le potenzialità della Repubblica e le mettiamo a specchio con il Doing Business 2017 - che ha assegnato al Monte la 79esima piazza su 190 - gli elementi di debolezza evidenziati devono essere interpretati come "pungolo" per migliorarsi e darsi degli obiettivi. San Marino ha tutte le potenzialità migliorare le performance più deboli e avanzare ulteriormente lì dove invece si dimostra virtuosa ("paying taxes" e ottenimento dell'elettricità). E' così complicato abbandonare la 181esima posizione per l'accesso al credito da parte delle aziende e la 98esima per l'avvio di un'impresa? Noi crediamo di no.