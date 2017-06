Bologna, tasse Università: con Isee inferiore a 23 mila euro non si paga

Tasse universitarie azzerate per le famiglie con Isee inferiore a 23mila euro. L'Università di Bologna risponde all'introduzione dello Student Act (misura introdotta dall'ultima legge di bilancio, che prevede una no tax area per il contenimento delle rette per chi proviene da famiglie con redditi medio-bassi) rincarando la dose e alzando di 10mila euro la soglia di esenzione. "Viene introdotto il principio in base al quale la contribuzione va calcolata in base alle condizioni economiche delle famiglie dei ragazzi che si iscriveranno all'università e sono stati stabiliti dei livelli minimi, individuando una no tax area esonero totale dei contributi per le famiglie con Isee inferiore o uguale a 13mila euro", ha spiegato ai microfoni di "Cuore e denari" – la trasmissione condotta su Radio 24 da Nicoletta Carbone e Debora Rosciani - la professoressa Alessandra Locatelli, delegata del Rettore per l'orientamento e i rapporti con il sistema scolastico, precisando poi che "l'Università di Bologna ha alzato questo tetto a 23mila euro di Isee" e che quindi dal prossimo anno accademico sarà valido questo sistema di no tax area innalzato. "Si vuole cercare di rispettare così il criterio di equità per quello che riguarda il diritto allo studio", ha commentato Locatelli, annunciando anche altre agevolazioni decise dall'ateneo bolognese, come l'abolizione la tassa di laurea e la riduzione dei contributi per i costi d'accesso ai test di ammissione.