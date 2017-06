Innovation day, il Titano scommette sui giovani

di Alessandro Carli

Il titolo "Innovation day" – il "metaevento" firmato TIM San Marino e ospitato al Centro Congressi Kursaal il 20 giugno – in verità non rivela tutto, anzi: durante le due ore di svolgimento si sono susseguite almeno tre interventi (quello dell'Amministratore Unico di TIM San Marino, Cesare Pisani, quello del professor Omar Vulpinari e quello del Rettore dell'Università di San Marino, Corrado Petrocelli) sulle declinazioni dello sviluppo tecnologico, i risultati della collaborazione tra il Gruppo leader delle telecomunicazioni e l'Ateneo del Titano e la premiazione dei progetti che hanno partecipato al Concorso di idee per servizi digitali innovativi.

"Più o meno due anni fa – così l'ingegner Pisani -, mossi da uno spunto proactive, abbiamo iniziato a pensare a fare qualcosa con l'Università della Repubblica. Ho così incontrato il Rettore, un'autorità nel campo della filologia, umanista di respiro internazionale. I miei studi classici rappresentavano per me una sorta di 'difesa naturale'. Ero preoccupato, lo ammetto: come potevo parlare di tecnologia con lui? Durante il nostro incontro non gli ho spiegato nulla. E' stato lui che ha spiegato a me".

L'ingegner Pisani poi ha illustrato alla platea il significato di innovazione. "Dieci anni fa, i più lo ricorderanno, durante un evento un uomo salì sul palco con un oggetto di plastica. In quell'occasione – era il 9 gennaio del 2007 alle ore 9.41, la stessa ora che appare sempre sugli schermi degli smartphone, disse: 'Dopo di questo, niente sarà più lo stesso'. Quell'uomo, con in mano il primo iPhone, era Steve Jobs. Da quel momento la nostra vita è cambiata".

Per capire l'evoluzione della tecnologia, l'AD di TIM San Marino ha fatto un paragone: nel 1997 le prestazioni di elaborazione del Deep Blu di IBM, uno dei più potenti supercomputer, era di 11.38 GFLOPS. Oggi il Samsung S8 viaggia a 375 GFLOPS.

L'ingegner Pisani poi ha citato il pensiero di Joseph Schumpeter: le fasi di trasformazione sotto la spinta di innovazioni maggiori vengono definite dall'economista tedesco "distruzione creatrice" (o "distruzione creativa"), alludendo, con questa espressione, al drastico processo selettivo che le contraddistingue, nel quale molte aziende spariscono, altre ne nascono, e altre si rafforzano.

Dopo aver citato la frase di Arnold H. Glasow – "fai la tua vita una missione, non una interruzione" e aver trattato l'era del "Cambriano tecnologico", si è soffermato sul tanti progetti innovativi portati sul Titano: dal VOiP al WIMAX, passando per Alice, VDSL, Internet Flash, il 4.5 G e il Wi-Fi. Su quest'ultimo progetto, Pisani ha rivelato qualche difficoltà nella realizzazione, non di natura tecnologica ma burocratica.

Con Internet Flash, la rete in fibra che già oggi consente in buona parte del Paese di navigare fino a 200 Mbit/sec. e che entro la fine dell'estate coprirà il 100% del territorio, con il recente adeguamento della rete mobile al 4G e al 4.5G, con Livein.sm, la Piattaforma di marketing localizzato che combinata con la sua rete Wi-Fi di ultima generazione permette a turisti e sammarinesi di vivere al meglio l'esperienza sul Titano, TIM San Marino conferma la volontà di continuare a investire nella Repubblica sviluppando infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese. In attesa del 5 G. Non un miraggio, ma una linea possibile, visto che la sperimentazione potrebbe toccare anche il Titano.

Al professor Omar Vulpinari, docente di "Laboratorio di Desing della Comunicazione 4" il compito di introdurre i vincitori del Concorso di idee per servizi digitali innovativi - BuddInTown, Happinin e Tour4All - che "per i giovani studenti, a livello curriculare, conta tanto", visto che hanno lavorato per TIM San Marino.

Premiati poi tre giovani studenti che hanno partecipato al concorso "Live in San Marino in 3D" organizzato da TIM San Marino per promuovere tra i giovani i principi e le idee dell'industry 4.0 e in particolare della stampa 3D.

Il concorso prevedeva la realizzazione, attraverso software open source, di un modello 3D originale per rappresentare simbolicamente e sinteticamente la Repubblica di San Marino. Il sammarinese Lorenzo Tabarrini con il modello "Corsa verso la Libertà" si è aggiudicato il premio per il progetto più originale, mentre Federico Gasperoni - sempre di San Marino - e Belén Aguilera Segura - studentessa spagnola impegnata in un programma di studio Erasmus a Rimini - hanno vinto a pari merito il secondo premio.

"Stiamo viaggiando verso l'eccellenza non solo degli Istituti accademici ma anche dei servizi, per attrarre studenti motivati e di talento, capitale intellettuale e progetti innovativi per proiettare San Marino verso traguardi sempre più importanti e prestigiosi" ha affermato il Magnifico Rettore.