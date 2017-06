San Marino, UPECEDS: in crescita il numero delle imprese

di Alessandro Carli Continua la crescita del numero di imprese che operano sul territorio della Repubblica di San Marino. Secondo quanto riporta l'anteprima del bollettino dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica (UPECEDS), dal 31 dicembre al 30 aprile il totale delle attività è cresciuto di 70 unità (da 5.127 a 5.187). Nello specifico, le imprese manifatturiere sono passate da 495 a 505, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni di autoveicoli e motocicli da 1.120 a 1.144. Trend positivo anche per la fornitura di acqua, reti fognarie e gestione dei rifiuti (+2), attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+6), attività finanziarie e assicurative (+4), noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+2) e attività professionali, scientifiche e tecniche (+29). Timidi segnali di ripresa anche per il settore delle costruzioni: al 31/12/2016 registrava 386 imprese, al 30/04/2017 invece 391. Interessanti anche i dati relativi all'occupazione e alla disoccupazione. Complessivamente la forza lavoro (dipendenti, indipendenti e disoccupati) in quattro mesi (1 gennaio 2017 – 30 aprile 2017) è aumentata di circa 250 unità: da 21.706 è arrivata a quasi 22 mila unità (per l'esattezza, 21.950). Andando a zoomare le singole voci, i dipendenti sono passati da 18.524 unità a 18.815. In crescita anche gli indipendenti, arrivati a 1.800 unità (erano 1.783 al 31/12) mentre i disoccupati sono calati: le 1.399 di fine 2016 sono diventate 1.335. Quelli "in senso stretto" a dicembre erano 1.122, a fine aprile 1.095. Per quel che concerne i lavoratori dipendenti del settore privato per ramo di attività economica, le attività manifatturiere a fine aprile contavano 5.558 persone, in aumento rispetto alla fine dello scorso anno (5.464). Complessivamente la "forza privata" ha superato quota 15 mila (15.037). Ricordiamo che quattro mesi fa era di 14.918 persone.