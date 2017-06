Discendiamo tutti dai pesci: abitudini, appetiti, difetti e capacità comuni. Pesci volanti

di Daniele Bartolucci I pesci volanti sono protagonisti dei grandi romanzi d'avventura così come delle fantasie di grandi e piccini quando si sognano mete esotiche e viaggi favolosi. Eppure ne esistono diverse specie anche nei nostri mari, almeno quattro per la verità, di cui la rondinella di mare è la più famosa. E' un pelagico che si avvicina di rado alle coste, per cui è raro vederlo passeggiando sulla battigia, ma quando avviene, specialmente in estate, è uno spettacolo. In verità non volano veramente, ma saltellano sull'acqua e, grazie alle pinne "alate", riescono a planare con balzi lunghi anche diversi metri. Di solito si spostano sott'acqua, in branco, ma quando scorgono un predatore, "volano" fuori per confondere il nemico. Peccato per loro che anche questa strategia spesso si riveli errata, perché molti predatori sono attratti proprio da questi continui balzelli, tanto che anche i pescatori più incalliti ne hanno preso spunto per inventare degli artificiali che ne simulassero le movenze. Il "walking the dog" è un artificiale che simula la scia a zig zag della loro coda, ad esempio. E il "bird", utilizzato nella traina per attirare i grandi predatori, ne riprende la figura e anche i "saltelli". Però, quando riesce a fuggire, è uno spettacolo. Metà pesce, metà volatile.