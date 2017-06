Questione di num3ri di venerdì 23 giugno

Ci sono ancora differenze tra uomini e donne. A sostenerlo è l'ILO che, in occasione dell'annuale assemblea che si è tenuta in Svizzera, ha snocciolato alcuni dati per quel che concerne i salari. Nel mondo il gap tra i due sessi è pari al 23%. Ancora lavoro e ancora declinato al femminile. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la notizia che il motore di ricerca Yahoo sparirà. Per l'AD Marissa Mayer, alla quale l'azienda aveva affidato il salvataggio, si parla di una buonuscita di 23 milioni di dollari. Stesso numero, ma stavolta parliamo di persone: sono 23 milioni i cittadini statunitensi che potrebbero rimanere senza assicurazione sanitaria a causa della riforma Trump. Lo riferisce un'analisi dell'Ufficio di bilancio del Congresso. Mobilità, Cloud, Big Data e Sicurezza sono le parole-chiave delle imprese che vogliono investire. Secondo Idc, il 63% delle medie imprese e il 23% delle piccole imprese stanno implementando applicazioni di business intelligence. Uno sguardo Oltremanica. Un anno spaccato. Proprio 365 giorni fa - il 23 giugno del 2016 nel Regno Unito si votava la "Brexit". A 12 mesi di distanza, forse qualcuno si è pentito... Intanto alla vigilia dell'apertura del G7Ambiente, i presidenti Bonaccini e Chiamparino e gli assessori regionali Terzi e Bottacin hanno siglato l'intesa con il ministro Galletti per collaborare al miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano attraverso l'adozione di misure comuni. Interessati oltre 23 milioni di cittadini, il 40% della popolazione italiana. Infine, i compleanni dei VIP. Oggi sono nati lo scultore Arnaldo Pomodoro (1926), lo scrittore Richard Bach (1936), autore de "Il gabbiano Jonathan Livingstone", il cantautore Edoardo Bennato (1946), il compositore francese Yann Tiersen (1970), ospite al prossimo Verucchio Festival. Stesso giorno, stesso mese e stesso anno (1972) per due personaggi piuttosto noti: l'attore Fabio Volo e l'ex calciatore Zinedine Zidane.