Legge Sviluppo, settimana di incontri serrati per ANIS

di Daniele Bartolucci

Prosegue senza sosta il confronto tra ANIS e tutte le parti sociali, dai sindacati al Governo, sulla nuova Legge Sviluppo, così ribattezzata anche se per gli Industriali essa non andrà proprio in questa direzione. Le parole del presidente Ceccato risuonano ancora dentro al Kursaal e anche fuori dall'Assemblea ANIS si sono udite perfettamente. "L'economia reale è quella che genera sviluppo per il Paese ed è il futuro di San Marino", ha ribadito non più di una settimana fa, "ed è assurdo introdurre delle nuove norme che penalizzino proprio questa economia, togliendole competitività sui mercati internazionali". Forti di questa posizione, gli Industriali hanno proseguito gli incontri anche questa settimana e annunciano per il 27 giugno un nuovo incontro tecnico con le aziende associate.

Mercoledì mattina nella sede dell'Associazione Nazionale Industria San Marino, si è infatti svolto un incontro sulla Legge Sviluppo proposta dalla Segreteria all'Industria e al Lavoro tra i rappresentanti di ANIS e le delegazioni di Cdls e Csdl, mettendo in chiaro, ciascuno, le proprie perplessità e proposte.

E' stato il primo di una nuova serie di incontri sul tema che ANIS ha organizzato all'indomani dell'Assemblea Generale della settimana scorsa, "dalla quale", spiega una nota dell'Associazione, "è emersa tutta la preoccupazione degli imprenditori per la serie di interventi normativi che il Governo si appresta a introdurre. Interventi che", ha ribadito ANIS più volte, "vanno nella direzione opposta allo sviluppo dell'economia e del Paese". Come noto, ANIS si sta confrontando con il Governo e in particolare con la Segreteria all'Industria e al Lavoro, "perché vengano recepiti altri interventi, proposti dopo un confronto approfondito con le imprese associate, e in grado di risolvere alcune problematiche legate al mercato del lavoro. In particolare la questione più importante, resta quella del reperimento delle competenze necessarie allo sviluppo delle aziende sammarinesi, senza però, come invece vorrebbe il Governo, penalizzarle ulteriormente laddove dovessero reperirle fuori dal mercato interno".

A tal proposito, proprio il giorno seguente, ovvero giovedì, è stato fissato un nuovo incontro con il Segretario di Stato competente per ottenere risposta sulle proposte avanzate nei giorni scorsi. A seguire, riprenderà anche il confronto interno all'Associazione, tra imprenditori e direttori del personale, con un incontro sugli aspetti più tecnici della suddetta legge, anch'esso già fissato per martedì 27 giugno.