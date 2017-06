Miglior Impresa JA 2017, vince un burro-cacao monodose

Un burro-cacao monodose su strisce di cartina estraibili per garantire maggiore igiene e la possibilità di condividere il burro-cacao con altre persone. E' l'idea di un gruppo di giovani studenti dell'ITI Maligani di Udine, che ha vinto il premio Miglior Impresa Junior Achievement 2017 nel corso della competizione BIZ Factory. 18mila i ragazzi fra i 16 e i 19 anni che hanno partecipato al progetto, dando vita a 750 imprese, realizzato nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. "Dovremmo brevettare l'idea a brevissimo. Il prossimo mese andremo a Bruxelles per competere al concorso internazionale", racconta ai microfoni di Maria Pia Ceci di Radio 24 lo studente Luca Nadalutti, che sta finendo il quarto anno all'ITI Maligani e ha realizzato con i suoi compagni il burro-cacao innovativo. "E' stato faticoso lavorare in squadra, non tutti sono abituati ad affrontare compiti di gruppo, ma è stato molto soddisfacente e divertente. Abbiamo simulato un'impresa, nella parte del marketing, del business plan, quindi la parte economica. E' stata una vera azienda in questi mesi".