Expo Astana 2017, vetrina mondiale per il Titano

di Alessandro Carli

La definizione data dal cardinale Peter K. A. Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, riassume alla perfezione l'importanza e l'estrema attualità di Expo di Astana: "Evangelizzare l'uso dell'energia". Alla grande manifestazione – inaugurata il 10 giugno e che richiamerà in Kazakhstan sino alla fine di settembre ben 113 Paesi e 22 organizzazioni internazionali tra cui Ocse, Banca Mondiale, Commissione Europea, Unido, Opec e Unesco - guarda con attenzione anche la Repubblica di San Marino. Il Monte Titano difatti è ospitato all'interno del Padiglione Italia, a fianco di quelli del Regno Unito, Finlandia, Ungheria e Lituania: una delle aree più grandi dell'Expo 2017 con una superficie espositiva multimediale di 900 mq. al piano terra e uno spazio di 400 mq. al primo piano, con aree dedicate alle imprese, alle attività di conferenze, incontri e ai servizi di ristorazione. "Area San Marino" è stata ubicata al primo piano nel settore riservato alle imprese, a fianco delle sale che ospiteranno convegni, conferenze ed incontri istituzionali, nonché gli eventi organizzati dalle singole Regioni italiane che si alterneranno nell'ambito delle "Settimane del Protagonismo Regionale", con presentazioni ed eventi culturali, enogastronomiche e di intrattenimento. "Area San Marino" ricoprirà una superficie di 80 mq suddivisa in due moduli, dedicati ad attività di comunicazione e promozione, ad attività di pubbliche relazioni con ospiti e visitatori stranieri ed incontri con imprenditori esteri. La partecipazione sammarinese all'Expo 2017 è un'iniziativa che fa parte del programma "San Marino World" per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese del territorio ed è curata da Stand International Srl, azienda sammarinese associata ANIS, su incarico del Governo della Repubblica di San Marino.

"Per l'intero mese di luglio, alle imprese sammarinesi presenti all'evento o collegate in rete nel network 'San Marino World' saranno forniti servizi specifici per promuovere incontri B2B con imprese estere e per avviare concretamente attività di espansione sui mercati esteri dell'area euroasiatica (Kazakhstan, Russia), del Medio Oriente (Emirati Arabi) e dell'Estremo Oriente (Cina, Hong Kong, Vietnam) – spiega l'amministratore unico John Mazza -. Tali attività verranno svolte con il supporto della Chamber of International Commerce del Kazakhstan, di cui sono Counselor incaricato per la Repubblica di San Marino, e in collaborazione diretta con la società E-Venti Kz, concessionaria esclusiva dell'Ente Expo 2017, e la società IC&Partners, società multinazionale di servizi all'internazionalizzazione presente con proprie sedi in oltre 20 Paesi esteri e partner strategico di Stand International Srl".

E' prevista altresì la partecipazione dei Rappresentanti di Governo e delle Istituzioni di San Marino all'Expo 2017, in particolare nelle date del 17 e 18 luglio, al fine di promuovere e consolidare ulteriormente le relazioni tra San Marino e il Kazakhstan sul piano dei rapporti politici e istituzionali, ma anche in ambito culturale, turistico e dei rapporti commerciali e di investimento. Per avere informazioni su come partecipare, comunicare il proprio nominativo alla mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.