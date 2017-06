Discendiamo tutti dai pesci: abitudini, appetiti, difetti e capacità comuni. Donzella

di Daniele Bartolucci La donzella è un pesce molto diffuso nel Mediterraneo e nell'oceano Atlantico. Apprezzato dagli appassionati di snorkeling per i suoi colori vivaci, è molto conosciuto anche dai pescatori, anche se in verità non esiste una pesca dedicata. Abbocca molto facilmente a tutte le esche animali ed è preda facile per chi utilizza il bolentino in zone rocciose. Il suo valore nutrizionale non è tra i più alti, anche se fa parte delle ricette delle zuppe più famose, dal caciucco ad altre della tradizione, come quella siciliana. Terra ricca di inventiva, dove da donzella (che danza, in acqua, perché si muove a scatti e con movimenti sinuosi insieme) diventa carabiniere. Probabilmente non è l'atteggiamento a caratterizzarlo, ma il fatto che il corpo affusolato tendente al marroncino, sia attraversato da una striscia colorata che ricorda le vecchie divise dell'Arma. Per quanto riguarda il carattere, invece, è un gregario, anzi, familiare: un solo maschio nel branco e tante femmine. Più i giovani figlioletti, che svolgono i "lavori di casa" per gli adulti: sono instancabili pulitori infatti, molto disciplinati... come vuole la divisa.