Colombini Group, con Sweetguest sposa la sharing economy

Living a 360 gradi per Colombini Group, azienda leader nel settore dell'arredamento in Italia e all'estero, che recentemente ha siglato un'importante partnership commerciale con Sweetguest, startup nata con l'obiettivo di massimizzare il potenziale delle case in locazione su piattaforme di affitti brevi.

"L'innovativa startup ha attirato la nostra attenzione soprattutto grazie a un'idea a metà tra la componente tecnologica e le dinamiche della sharing economy – commenta Emanuel Colombini, AD del Gruppo –. Abbiamo scelto di credere in questo progetto entrando a far parte della rete di professionisti cui Sweetguest e i propri clienti si rivolgono per mettere in risalto i punti di forza dell'immobile, migliorandone lo stile e il gusto. Grazie a un servizio total look per tutta la casa, puntuale, efficace e sempre in linea con i trend del momento, siamo certi di poter fare la differenza".

La collaborazione con Sweetguest è stata avviata a seguito dell' ingresso del Gruppo Colombini all'interno di U-Start Club, club di investitori privati accomunati dalla passione per l'innovazione e dall'interesse per il mondo del venture capital, i cui soci ricevono un esclusivo servizio di selezione e accesso privilegiato alle più interessanti opportunità di investimento in ambito digitale e tecnologico, proprio come Sweetguest.

Design italiano creato su misura, versatilità, attenzione e cura per i dettagli, rappresentano la forza del Gruppo e dei suoi tre brand - Colombini Casa, Febal Casa e Rossana – veri protagonisti della partnership che invita i clienti Sweetguest, intenzionati a ristrutturare o rinnovare l'arredamento della propria casa, a rivolgersi a uno dei brand del Gruppo. La scelta avviene sulla base della tipologia d'immobile, dello stile e del budget a disposizione: Colombini Casa offre una vasta gamma di prodotti d'arredo affidabile, soddisfando ogni esigenza del consumatore in termini di stile, budget e funzionalità; Febal Casa garantisce programmi di arredo completi per tutta la casa, un total look dalle soluzioni cucina a proposte living e notte, con coerenza stilistica e qualità tipica dei prodotti italiani; Rossana rappresenta il punto di riferimento per le cucine contemporanee di alta gamma. Un prodotto complessivamente più haute couture che pret-a-porter, più di nicchia che di serie, pensato ad hoc per ciascuno, piuttosto che standardizzato per tutti.

Con 150 clienti attivi in Italia ed Europa e un tasso di riempimento medio degli immobili dell'85%, Sweetguest in soli 6 mesi di attività a Milano e dintorni si è trovata a gestire oltre 2.400 prenotazioni per un totale di circa 6.000 ospiti: con questi risultati la startup si configura senza dubbio come punto di riferimento per tutti i proprietari di casa che vogliono cogliere le grandi opportunità offerte dal crescente mercato degli affitti a breve termine, sostituendosi nella gestione degli ospiti e massimizzando allo stesso tempo le prestazioni degli immobili in affitto.