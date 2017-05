Appalti forniture: tutti i bandi sul portale PA.sm

di Daniele Bartolucci Appalti pubblici di fornitura o somministrazione, tutti i bandi saranno pubblicati online. Con una comunicazione alle associazioni di categoria, nei giorni scorsi, il Direttore Generale della Funzione Pubblica, Manuel Canti, ha confermato infatti che "al fine di assicurare maggiore trasparenza nella gestione degli appalti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi, l'Amministrazione intenda privilegiare la modalità di individuazione del contraente tramite asta pubblica. In tal senso, gli appalti indetti saranno pubblicati, in linea con quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 sul portale internet della Pubblica Amministrazione". Viene citato l'art. 7 del DD 2 marzo 2015 nr 26, ma cosa dice esattamente quell'articolo? Esso tratta delle "norme sulla pubblicità e sulle comunicazioni", disponendo che "I protocolli operativi[...], il programma di approvvigionamento (che va redatto annualmente e riguarda tutta la PA e gli Enti, ndr) [..], il bando di gara, la lettera di invito ed i capitolati d'appalto sono tempestivamente pubblicati dalla Stazione Appaltante sul portale dei Servizi PA in area appositamente dedicata; il programma di approvvigionamento è pubblicato entro sette giorni dalla sua approvazione". Non solo: "Le offerte presentate dalle imprese concorrenti, i verbali di gara, la delibera di aggiudicazione, i contratti, i certificati di verifica di conformità e le attestazioni di regolare esecuzione sono pubblicati sullo stesso portale al termine della procedura di gara". Mentre "non sono pubblicate le informazioni contenute nelle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione prodotta dall'impresa partecipante al momento della presentazione dell'offerta, segreti tecnici e commerciali". Va detto che "la pubblicazione degli atti di gara sul sito assolve l'onere di pubblicità e vale ad ogni effetto di legge come accesso agli atti di gara". Infine, "le comunicazioni alle imprese non aggiudicatarie, oltre che notificate alle imprese, sono pubblicate sul sito, fatto salvo l'eventuale oscuramento di dati per giustificati motivi".