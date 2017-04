Questione di num3ri di venerdì 28 aprile

Avanposto del Wild West circa 150 anni fa, oggi la città di Denver (Colorado, USA) è un'autentica "calamita" per i turisti con oltre 28 milioni di arrivi l'anno. Certamente un bel modello di "riconversione" dell'economia... Nel frattempo si concretizza la ripresa economica dell'Italia. A marzo è crollata la Cigs: -28% sull'anno. Dal Salone di Shanghai – che un tempo era la vetrina per mettere in mostra la crescita delle auto cinesi – arriva un dato molto interessante: nel 2016 il "parco" dei veicoli a quattro ruote a toccato la cifra monstre di 28 milioni di unità. Di recente la Confartigianato di Varese ha fatto il punto sull'incidenza dell'export verso quelle aree che stanno vivendo conflitti e turbolenze geopolitiche del mondo. La destinazione "Russia" ha fatto registrare un -28%. Aperto sino al 2 maggio il bando "Erasmus + Azione Chiave 2 – Alleanze delle abilità settoriali": il progetto firmato dalla Commissione europea mette sul piatto un budget complessivo di 28 milioni di euro. L'Amministrazione Comunale di Maranello, giusto per avvicinarci un po', ha proposto un taglio della Tasi del 28% per gli alberghi con ristorante e per gli agriturismi, i bar, le pasticcerie, le osterie, i pub e le pizzerie che effettuano la raccolta differenziata dell'umido. Maranello però vuol dire anche Ferrari. E auto super lussuose made in Italy. Oggi, ma nel 1916, nasceva Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima casa automobilistica. 21 anni più tardi, sempre il 28 aprile, a Roma inaugurava Cinecittà mentre a New York apriva il Metropolitan Museum of Art. Il 28 aprile sono nate molte celebrità: l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga (1960), il presidente della Camera Laura Boldrini e la cantante Anna Oxa (1961), il dirigente d'azienda Pier Silvio Berlusconi (1969), l'allenatore di calcio e ex calciatore argentino Diego Simeone (1970) e l'attrice spagnola Penelope Cruz (1974).