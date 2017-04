Il “museo viaggiante unico al mondo” non ha paura

di Alessandro Carli 90. La paura. La paura che si trasforma in adrenalina, odore di benzina "vera", olio, passione, km percorsi con auto storiche. Quelle della 1000 Miglia, giunta al suo 90esimo anno di età, e che dal 18 al 21 maggio vedrà sfrecciare 450 equipaggi provenienti da 36 nazioni lungo il percorso Brescia-Roma-Brescia. "Un appuntamento che per la Repubblica di San Marino è diventato una tradizione" spiega il Segretario di Stato Augusto Michelotti, che alla "mitica" gara è legato da moltissimi ricordi. "Mio padre amava molto questa gara. Una volta vi partecipò ma non finì la corsa. Avevo otto o nove anni, abitavamo in Maremma. Noi figli maschi dovevamo svegliarci all'alba per seguirlo. Ho ancora negli occhi il passaggio di Tazio Nuvolari ad Acquapendente: guidava un'auto argentata, bellissima. Produceva un rumore terrificante. Ero piccolo e per paura, mi nascosi dietro all'auto di mio babbo". Giuseppe Cherubini, Vicepresidente del Comitato Operativo, ha alle spalle 11 edizioni della "1000 Miglia" corse in auto. "Da sempre esiste una fortissima correlazione d'immagine tra la manifestazione e il paesaggio italiano che le fa da cornice, le bellezze artistiche, architettoniche e naturali del Paese. Ogni anno, partite da Brescia, le auto si vedono aprire le porte di alcuni dei più bei centri storici d'Italia. Se le edizioni originali di velocità hanno avuto il merito di contribuire al progresso tecnologico automobilistico, il maggior pregio delle odierne rievocazioni è di diffondere in tutto il mondo alcune eccellenze e l'immagine delle peculiarità più positive". IL PASSAGGIO A SAN MARINO Il "museo viaggiante unico al mondo", come la definì Enzo Ferrari, è una tradizione che anche quest'anno si rinnova. Il passaggio a San Marino è in programma il 19 maggio. Come lo scorso anno, le auto sfileranno nel centro storico attorno a mezzogiorno e si fermeranno per un "pit stop" culinario al Kursaal. LUCIO DALLA, TRE EDIZIONI A BORDO DI UNA PORSCHE E UNA GRANDE CANZONE

Grande appassionato di automobili, nel 1976 Lucio Dalla diede alle stampe l'album "Automobili", un long playing che contiene, oltre alla celebre canzone "Nuvolari", anche "Mille Miglia". Una descrizione poetica e straordinaria della corsa e dei suoi protagonisti, resa ancora più cristallina dalla sua voce. E dall'esperienza: il cantautore bolognese difatti vi partecipò per tre volte a bordo di una Porsche 356 Carrera. Nel 1999 e nel 2000 al fianco dell'attore Alessandro Bergonzoni, mentre nel 2003 con il fotografo Oliviero Toscani. "Partivano di notte, arrivavano di sera / lungo 1000 km di una fantastica Carrera. Quando facevano ritorno / il cielo scendeva basso / colpiva la terra al cuore come un sasso. / Poi il sole si spaccava contro il ferro dei casometri / e dall'alto lasciava una riga rossa di sangue. / Sulla strada per chilometri, mentre sul prato italiano / c'era la morte secca che falciava il grano. / Mille miglia di un anno ormai lontano. / Il giorno dà le sue prime boccate / quando sulle strade verdi e bianche urlano le grosse cilindrate. / Ultime partenze al mattino / Quando l'alba non è ancora sfumata / di gomme e di polvere / tutta l'Italia è risvegliata / Eh! / A Bologna Arcangeli è primo / A Roma, Nuvolari prevale / mentre Arcangeli annoia il motore".