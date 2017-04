Le opportunità dell’Unione a portata di semplice un click

di Daniele Bartolucci

Arriva il "Notiziario Europe", con cui l'Università di San Marino informerà sulle principali attività e opportunità dell'Unione Europea. Bandi, finanziamenti, possibilità. E' quanto contenuto nel "notiziario europeo" con cui il Punto Europa San Marino, curato dal Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, informerà mensilmente sulle opportunità offerte dall'UE. Il notiziario, che può essere scaricato già a partire da questo mese dal sito web dell'Ateneo, contiene i principali bandi aperti, una mini rassegna stampa basata su testate come Il Sole 24 Ore e l'Ansa, e un capitolo con le principali notizie dall'Europa. L'iniziativa segna un ulteriore passo nei servizi offerti da Punto Europa San Marino, lo sportello rivolto ai cittadini per fornire informazioni utili riguardanti istituzioni, iniziative e non solo nella cornice UE, alla luce del processo di integrazione che sta attualmente coinvolgendo il Titano. "Questa novità rappresenta una finestra aperta sull'Europa, di cui il nostro territorio è parte integrante e può essere parte più integrata", spiega il direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, Michele Chiaruzzi. "I sammarinesi avranno la possibilità di conoscere direttamente, in modo certo e veloce, le opportunità europee rivolte alle persone e soprattutto ai giovani. Mi riferisco a progetti come il Corpo europeo di solidarietà, bandi di concorso per la ricerca, programmi d'innovazione ambientale e, più in generale, l'Europa sociale e culturale. Il Punto Europa San Marino, fedele alla sua missione, offre la possibilità di conoscere concretamente l'Europa per partecipare attivamente alla vita europea". Il "notiziario europeo" è già disponibile sul sito www.unirsm.sm, nella sezione "Punto Europa", alla quale si accede dall'area "ricerca e dipartimenti".

LA PRIMA ISTITUZIONE EUROPEA A SAN MARINO

Il 7 settembre 2016 è nato il Punto Europa, prima istituzione europea ospitata nella Repubblica di San Marino. Il Direttore Scientifico è come detto il Prof. Michele Chiaruzzi, mentre la Coordinatrice è la DPhil Maria Elena D'Amelio. Il Network Europe Direct è la rete di informazione ufficiale dell'Unione europea per il grande pubblico, strutturata in punti di informazione a livello locale. Il Punto Europa San Marino è il centro Europe Direct di riferimento per la Repubblica di San Marino. I centri Europe Direct rappresentano veri e propri punti di incontro tra Unione Europea, Istituzioni nazionali e cittadini: sono i canali privilegiati per informarsi sui temi europei.

Il Punto Europa San Marino ha come scopo far conoscere ai cittadini l'Europa e le sue molteplici dimensioni, sostenendo l'integrazione europea. È uno sportello informativo che offre l'opportunità di poter usufruire di una struttura dedicata e riconosciuta, in grado di fornire servizi di informazione e divulgazione qualificata, nel quadro della peculiare collocazione di San Marino nel processo d'integrazione europea. Per informazioni e appuntamenti, il Punto Europa è aperto al pubblico il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9:30 alle 13:30.