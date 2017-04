Discendiamo tutti dai pesci: abitudini, appetiti, difetti e capacità comuni. Cavedano

di Daniele Bartolucci Il cavedano è un ciprinide molto diffuso in Europa e anche in Italia, dove però la specie autoctona è diversa da quelle del continente. Predilige le acque dolci correnti, limpide e calme, compresi gli estuari dei fiumi. Le sue carni sono apprezzate in diverse ricette tradizionali, ma non è per questo che i pescatori sportivi lo insidiano: l'estrema furbizia e la combattività sono infatti le doti che lo rendono una preda ambita. Essendo un onnivoro, viene pescato con tutte le esche possibili (bigattini, lombrichi, impasti) e "impossibili", come la frutta di stagione, ad esempio l'uva, i tocchetti di anguria e la ciliegia o il sambuco. Non mancano nemmeno gli spinners, che lo confondono con le esche artificiali. Un predatore così attivo, ha anche bisogno di "sfogarsi" ogni tanto. In amore è un temerario, anche se arriva alla piena maturazione sessuale abbastanza tardi, dopo i 4 anni. Poi non si ferma più! Anzi, non si ferma proprio davanti a niente, tanto che non è affatto raro che si accoppi con altre specie come alborelle e vaironi, dando alla luce degli ibridi.