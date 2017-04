Questione di num3ri di venerdì 21 aprile

Certo che, talvolta, soffermarsi un po' sui propri panni sporchi invece di andare a puntare il dito sulla pozzanghera del vicino, non farebbe così male. Poche settimane dopo l'attacco di alcuni media italiani sul "peso" dei NPL sammarinesi, l'Italia ha scoperto da Equitalia che circa 21 milioni di cittadini hanno debiti con lo Stato per un importo che supera i 817 miliardi di euro e che la metà non sono recuperabili. E mentre si avvicina la bella stagione, è in arrivo un bel temporale (economico) su Airbnb e tutti gli intermediari immobiliari. Non c'è ancora l'emendamento, ma con ogni probabilità dovranno applicare alla fonte una ritenuta d'imposta del 21% sui canoni pagati dall'inquilino. L'Emilia – Romagna fa come il metano: dà una mano. Non a tutti però: la Giunta, nei giorni scorsi, ha messo sul piatto oltre 21 milioni di euro per rispondere concretamente a chi, giovani coppie o famiglie, si trova ad affrontare il problema casa. Un po' più in giù, più precisamente nelle Marche, è stata approvata una proposta di Legge "per assicurare la continuità di servizio di trasporto aereo" del "Raffaello Sanzio": Aerdorica potrà contare su un "tesoretto" di poco più di 21 milioni di euro. Lo stesso importo inserito nell'accordo operativo protocollo attuativo per la realizzazione di interventi migliorativi dell'accessibilità ferroviaria del porto di Ravenna firmato da Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI), Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale. Il 21 però è anche un numero legato a qualche curiosità (è difatti la sommatoria di 1+2+3+4+5+6) e soprattutto, se abbinato al mese di aprile, a molti compleanni. Tra i nati oggi, Licio Gelli (1919), la Regina Elisabetta II (1926), Silvana Mangano (1930), il fondatore dei Cure Robert Smith (1959) e la politica sammarinese Assunta Meloni (1951), Capitano Reggente nel semestre 1 ottobre 2008 – 1 aprile 2009.