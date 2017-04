Innovazione: la Repubblica “disegnata” in 3D

di Daniele Bartolucci Se hai meno di 26 anni e ti piace la creatività e l'innovazione, mettiti in gioco ideando un oggetto 3D che rappresenti simbolicamente e sinteticamente la Repubblica di San Marino! E' questa l'esclusiva opportunità che Telecom Italia San Marino offre ai giovani utenti dell'APP Live in San Marino. La commissione giudicante gli elaborati in Concorso, presieduta dal prof. Tommaso Lucinato, responsabile del laboratorio di modellistica dell'Università di San Marino, tra tutti i progetti presentati sceglierà, in base a criteri di originalità e creatività, un vincitore assoluto e un vincitore nella categoria di partecipanti con età inferiore ai 20 anni. Il primo riceverà un fantastico IPhone 7, il secondo un Tablet di ultima generazione. Inoltre, entrambi avranno la possibilità di passare una giornata esclusiva all'interno del Campus dell'Università di San Marino e del dipartimento di Engineering di Telecom Italia San Marino. L'iniziativa, promossa nelle Scuole Superiori e nei Laboratori Digitali di San Marino e di tutto il circondario, fa seguito al progetto di sperimentazione sulla tecnologia della Stampa 3D, che TISM sta portando avanti da qualche anno. Gli utilizzi di questo sorprendente e innovativo metodo di produzione sono potenzialmente infiniti: dal campo medico a quello architettonico, dalla realizzazione di prototipi industriali alla creazione di opere artistiche. Lo scopo di questa iniziativa di sperimentazione, aperta anche a tutti i clienti e i partner dell'azienda, è quello di creare un luogo dove l'innovazione tecnologica possa essere toccata con mano, dove tutti possano condividere conoscenze ed esperienze e far nascere collaborazioni. Telecom Italia San Marino è un riferimento storico dell'ICT nel Paese e traguarda da sempre livelli di eccellenza nella qualità dei servizi e della relazione con il cliente. La sua appartenenza ad un grande Gruppo come TIM unita all'agilità tipica di una Start-up Seriale hanno permesso il raggiungimento di risultati importanti nel settore. Il progetto Livein.sm e il concorso che oggi viene lanciato sono un esempio eminente di questi risultati, base per ulteriori sviluppi innovativi che accresceranno sempre di più il valore e il richiamo del Paese. Per maggiori informazioni sul concorso visita l'APP "Livein.SM" oppure il sito web pcp.livein.sm/concorso3d.php. Il termine ultimo per l'invio degli elaborati è il 15 maggio 2017.