San Marino, il cooperativismo riparte da “Le Origini”

di Daniele Bartolucci Con la premiazione della Cooperativa "Le Origini "nell'ambito del concorso Premio Progetto COOP si sono concluse questa settimana le iniziative organizzate da Titancoop per i quarant'anni dalla nascita della cooperativa. Il Premio Progetto "Coop" è un concorso ideato al fine di premiare i migliori progetti per la creazione di una nuova cooperativa sociale o di servizio da realizzarsi nella Repubblica di San Marino. L'obiettivo del premio è valorizzare la storia del cooperativismo sammarinese incentivando la costituzione di nuove imprese in forma cooperativa, promuovendo l'innovazione organizzativa, sociale e tecnologica e l'attenzione ai temi della sostenibilità e dell'inclusione sociale facendo perno sulle nuove generazioni e sull'esperienza di quelle mature. In questa prima edizione, che ha preso avvio al termine del 2015 con la fase preliminare di selezione dei partecipanti, le idee innovative proposte dai partecipanti hanno spaziato su vari ambiti, dalle nuove forme di turismo con particolare attenzione ai valori del territorio sammarinese e all'educazione ambientale, al recupero e alla rivalutazione dell'artigianato e delle tradizioni locali, a modalità innovative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la loro distribuzione. Il lavoro, coordinato dal Professor Leonardo Tagliente, si è svolto in varie fasi che hanno portato ad un graduale approfondimento delle idee presentate. La selezione delle proposte, dopo un'attenta analisi da parte dell'apposita Commissione di Valutazione, ha portato alla premiazione dell'idea presentata della Cooperativa Le Origini. Titancoop, nell'ambito della cerimonia di premiazione, "ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa, per il fattivo contributo dato alla crescita del mondo cooperativistico sammarinese".