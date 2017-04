Petrocelli: “L’Università asseconda l’esigenza di internazionalizzazione”

di Daniele Bartolucci

"Internazionalizzare, per una realtà imprenditoriale calata nel mondo globalizzato di oggi, vuol dire conoscere il contesto in cui va a operare, capirne le diversità, comprendere come il mondo occidentale può rapportarsi a realtà come l'India e il Giappone. La nostra formazione asseconda proprio queste esigenze". Questo il commento con cui Corrado Petrocelli, Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, sintetizza il valore del Corso di Alta Formazione in Processi di Internazionalizzazione, offerto dell'Ateneo in partnership con la segreteria di Stato agli Affari Esteri. L'occasione per parlare dell'iniziativa viene dalla serata "Think Future", durante la quale istituzioni e accademici hanno affrontato il tema dell'internazionalizzazione da diversi punti di vista. Il Rettore, durante l'incontro nella sala Montelupo di Domagnano, ha confermato il valore strategico di un percorso formativo mirato a soddisfare le attuali esigenze del mercato del lavoro grazie all'interdisciplinarità degli insegnamenti, che affiancano studi sociologici, antropologici ed economici. Mentre il segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha sottolineato tre linee di azione: formazione, promozione del sistema-Paese all'estero per mezzo della rete diplomatica e consolare del Titano, e infine strutturazione di una qualificata attività di supporto agli investitori e ai tour operatori esteri.

Presente anche il direttore scientifico del corso, Massimo Ferdinandi, che ha ricordato come l'iniziativa abbia ricevuto un positivo riscontro dai partecipanti e delle istituzioni coinvolte. Durante la serata sono stati consegnati i diplomi ai partecipanti alla seconda edizione del Corso. Alcuni studenti, selezionati tramite un test, accederanno alla fase successiva, nella quale avranno la possibilità di effettuare una serie di tirocini in Paesi orientali, organizzati dal Dicastero agli Affari Esteri. Sono 11 gli studenti che hanno ricevuto il diploma al termine delle lezioni della seconda edizione del percorso formativo, che ha impegnato gli studenti dal novembre scorso con approfondimenti che hanno riguardato temi come il marketing internazionale e le diversità culturali e religiose, per un totale di 123 ore di attività. A questa prima fase, come detto, ne seguirà una seconda in cui gli studenti più meritevoli, selezionati tramite un test, potranno effettuare dei tirocini in Vietnam e Indonesia, organizzati dal dicastero agli Affari Esteri.

"Il nostro Corso ha caratteristiche di assoluta innovatività e unicità", ha spiegato Ferdinandi. "I ragazzi hanno deciso di espandere le loro competenze verso una dimensione più internazionale, e hanno avuto, attraverso la partecipazione alle lezioni, la possibilità di verificare quanto possa essere variegato e complesso il percorso dell'imprenditoria privata o degli Stati sovrani verso la loro internazionalizzazione". Per cui, "i ragazzi ai quali verrà consegnato il diploma rappresentano un vero e proprio capitale per tutte le aziende del territorio, in quanto depositari di un bagaglio di competenze che alcuni addetti ai lavori hanno giudicato 'completo e sofisticato'".