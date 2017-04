Nuove Idee Nuove Imprese, il nuovo bando di concorso

La business plan competition 2017 di "Nuove Idee Nuove Imprese", giunta alla 16esima edizione, rappresenta un nuovo punto di partenza per gli organizzatori: quella di quest'anno difatti è la prima da quando "NINI" è diventata un'associazione. Invariata invece, e quindi sempre molto ricca, l'offerta che il concorso – che vede vicine realtà della Provincia di Rimini e di San Marino – offre ai partecipanti: premi in denaro (19 mila euro, oltre a prestiti d'onore per complessivi 38 mila euro offerti da Banca Carim, senza alcun interesse né garanzie), formazione e assistenza per creare startup nei due territori. Tra i premi speciali, anche la concessione di una postazione di coworking, presso Rimini Innovation Square, per il 1° classificato (fino ad un max. di 4 membri del team) per una durata di 6 mesi e una presso il Techno Science Park – Incubatore San Marino, riservato ad una società che intenda costituirsi (o sia già costituita) a San Marino per una durata di 3 mesi. Al concorso è abbinato un percorso formativo gratuito, quest'anno coordinato dai docenti dell'Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando lezioni teoriche ad attività pratiche. Si articola in 7 appuntamenti nei mesi di maggio e giugno. Il 17 maggio (dalle 15 alle 18) verrà presentato il corso con un'introduzione al business plan; il 19 maggio (dalle 15 alle 18,30) si parlerà di "Business Model Canvas" per rappresentare l'idea progettuale; il 31 maggio (dalle 15 alle 18,30) si analizzeranno "Casi di startup e applicazioni del Business Model Canvas"; il 9 giugno (dalle 15 alle 18,30) si tratterà "Dall'idea di business al business plan"; il 16 giugno (dalle 15 alle 18,30) si rifletterà sull'Analisi della concorrenza; il 21 giugno (dalle 15 alle 18,30) si analizzerà il "Marketing e l'analisi della domanda"; il 27 giugno (dalle 15 alle 18,30) i gruppi potranno incontrare i docenti per la revisione delle idee di business. I progetti selezionati potranno accedere al secondo corso di formazione, che tratterà il Business Plan e la strategia di sviluppo della startup, il marketing digitale, l'organizzazione e gestione delle persone, le proiezioni economiche-finanziarie e l'avvio di una startup in Italia e a San Marino. E' infine previsto il sostegno scientifico-formativo di Deloitte & Touche S.p.A. su "Le proiezioni economico-finanziarie" e "Come creare un pitch di successo per la startup". La competizione è organizzata da: Fondazione Carim, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – S.U.M.S., Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l'Università nel riminese, Camera di Commercio di San Marino e ANIS. Per iscriversi – c'è tempo sino al 15 maggio – occorre compilare il modulo e completare poi l'iscrizione con il progetto d'impresa (www.nuoveideenuoveimprese.it)