Questione di num3ri di venerdì 14 aprile

Meglio prevenire che curare. Lo sa bene l'INAIL che, per quel che concerne la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, ha deciso di mette sul piatto uno stanziamento di 14 milioni di euro. Sulla carta, iniziativa lodevolissima. Peccato che la burocrazia abbia bloccato i fondi... L'INPS però si sofferma anche sulla Lombardia: nel 2015, nel settore privato, i certificati di malattia hanno superato i 14 milioni di giornate. Sempre dall'Italia, due notizie "lavorative" che hanno come comune denominatore, chiaramente, il numero 14. La prima viene dalla Sardegna: per aiutare il comparto della pesca, la Regione ha chiesto e ottenuto dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) un "budget" di oltre 14 milioni. La seconda invece proviene ancora una volta dalla vicina Emilia-Romagna: in occasione della Conferenza Economica che la Cia-Agricoltori italiani ha promosso a Bologna è stato detto che sono attive 14 milioni di aziende agricole che impegnano 30 milioni di persone. Facciamo un salto (ideale) verso il nord. InfoJobs, nei giorni scorsi, ha relazionato sul "Mercato del Lavoro 2016". Il Veneto si piazza al terzo posto in Italia per numero di annunci, sfiorando il 14%. Il 14 però, legato al mese di aprile, significa anche compleanni. Tanti, a San Marino. Oggi sono nati l'ex calciatore Italo Pedini (1959), il politico Marco Conti (1969), i calciatori Alan Toccaceli (1983) e Michele Cervellini (1988) e la cantante Anita Simoncini (1999), che ha partecipato a Junior Eurovision Song Contest, Eurovisione Song Contest e a "I talenti dei Castelli", il talent show di Banca di San Marino ed Ente Cassa di Faetano. La storia invece ci ricorda che oggi, ma nel 1965, venne assassinato il Presidente USA Abramo Lincoln, grande amico di San Marino. Nel 1894 Thomas Edison invece effettua una dimostrazione del cinetoscopio. Oggi, ma nel 1912, il Titanic partiva per il "famoso" viaggio inaugurale.