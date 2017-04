“AssaporiAMO”, è partito con la piadina integrale il percorso di conoscenza delle sei filiere

"La pida se parsot / la pis un po' ma tot". Inutile tradurre questa celebre filastrocca in dialetto: possiamo solamente aggiungere che la piadina, oltre che con il prosciutto (crudo, affermano i puristi), si sposa con moltissimi altri prodotti. Se poi, come nel caso di quella "nuova" che porta la firma di "R&M" – parliamo della "integrale" – è facile immaginare che l'incontro con i palati non possa che ampliarsi. Ora: è chiaro che la cosiddetta "prova del nove" – parliamo naturalmente di "prodotti enogastronomici" del Consorzio Terra di San Marino - deve significare "degustazione". Si è alzato il sipario su "AssaporiAMO", iniziativa promossa dalle Cooperative agricole aderenti al Consorzio Terra di San Marino dedicata ai prodotti agroalimentari 100% sammarinesi, che nasce dal desiderio di promuovere e valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e di condividerlo con il pubblico. Il primo dei sei eventi di degustazione ha preso ufficialmente il via mercoledì 5 aprile, nella splendida cornice del wine shop del Consorzio Vini Tipici a Valdragone. "AssaporiAMO" con cadenza mensile, ad ogni appuntamento presenta un prodotto o una filiera agricola del territorio, un momento conviviale con degustazioni e assaggi appositamente realizzati da chef sammarinesi per esaltare i prodotti delle cooperative agricole in modo originale, il tutto accompagnato da ottimo vino e da musica.... Un aperitivo solo ed esclusivamente sammarinese. Un variegato percorso legato alla tradizione alimentare locale che porta alla scoperta del ricco paniere di prodotti caratteristici locali, della cultura gastronomica, dell'agricoltura e dell'allevamento. In occasione del primo appuntamento di "AssaporiAMO" è stata presentata "La piadina Integrale Terra di San Marino", nata dalla collaborazione tra la Cooperativa Ammasso Prodotti Agricoli (CAPA), che si occupa dello stoccaggio dei cereali coltivati in territorio, l'azienda artigiana R&M che produce la prelibata piadina e il Consorzio Terra di San Marino che ha emanato lo specifico disciplinare di produzione e che cura i controlli sull'intera filiera per garantire elevati standard di qualità e sicurezza alimentare. Un piatto unico e nello stesso tempo semplice come la piadina che la tradizione contadina l'ha portata sino a noi ed che ora, grazie alla variante integrale, anche i vegani e i più attenti alle calorie, possono finalmente assaporare a pieno gusto. Gli ingredienti dell'integrale: farina di grano tenero Terra di San Marino e olio extra vergine d'oliva Terra di San Marino, poco sale e lievito madre. Una piadina dal gusto piacevole, ideale per chi vuole riscoprire sapori veri e semplici, morbida anche dopo essere stata riscaldata, arrotolabile e ricca di fibre. Nel territorio il settore agricolo è un comparto presente e vivo che si muove assieme in un'unica direzione portando avanti con il Consorzio Terra di San Marino, che riunisce tutte le cooperative del settore e le associazioni, l'impegnativo ma qualificante progetto di valorizzazione delle produzioni locali, di riscoperta delle tradizioni sammarinesi e del territorio rurale. La collaborazione è fondamentale per mettere in atto nuovi progetti, motivo di crescita e sviluppo, e la proficua collaborazione con R&M, già produttrice della piadina classica di San Marino, continua con successo. Infatti R&M utilizza il grano Terra di San Marino per tutti i suoi prodotti, anche quelli non a marchio, una fattiva sinergia che coniuga e testimonia qualità e tipicità. Come ricorda il Presidente del CTSM, Aida Selva, "la specificità e le caratteristiche delle economie locali sono per San Marino, come per altri Paesi, una valida opportunità di sviluppo che va incentivata e promossa. E' necessario differenziarsi, dare rilievo e attenzione alle potenzialità del nostro territorio. Siamo fermamente convinti che l'agroalimentare sia una chiave strategica per il nostro Paese ed anche il ritorno all'impresa agricola dei giovani deve essere incoraggiato con politiche realmente incisive. E' significativa la crescente sensibilità, la maggiore attenzione e considerazione da parte del pubblico verso il settore agricolo, questo perché abbiamo creduto nella nostra identità, nell'identità di un paese che è fortemente legato alle proprie tradizioni e ai propri valori, a quello che da sempre la nostra terra è in grado di produrre".