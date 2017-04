Questione di num3ri di venerdì 7 aprile

Atomico, questo numero 7. Del resto, è il numero dell'azoto (N). Come atomico, dal punto di vista letterario (e storico), è il viaggio che Dante Alighieri ha iniziato il 7 aprile del 1300 quando si perse della "selva oscura". E mentre la storia – sempre lei – ci ricorda che per il Vangelo di Giovanni il 7 aprile del 30 è la data della morte di Gesù (ma anche che, sempre oggi ma nel 1943 Alfred Hoffmann sintetizza in laboratorio l'LSD e che, sempre oggi ma nel 1948 l'ONU istituisce l'OMS), attorno, sopra e sotto a questo numero, si muovono moltissime realtà, più o meno atomiche. Sette sono le classi di simmetria dei sistemi cristallini (cubico, esagonale, tetragonale, trigonale, rombico, monoclino e triclino), sette i colori dell'arcobaleno (ovvero il numero di bande di frequenza in cui viene convenzionalmente suddiviso lo spettro visibile), sette i colli di Roma (Aventino, Campidoglio, Viminale, Palatino, Quirinale, Celio ed Esquilino), sette i comuni dell'altopiano di Asiago (Asiago, Rotzo, Roana, Gallio, Foza, Enego e Lusiana), sette le fanciulle e i fanciulli che venivano offerti dalla città di Atene a Minosse, sette sono le anche le virtù (3 teologali - fede, speranza, carità - e 4 cardinali (giustizia, temperanza, prudenza, fortezza), sette i peccati capitali (gola, accidia, superbia, avarizia, invidia, ira e lussuria) e sette, infine, i simboli usati per esprimere i numero romani (I, V, X, L, C, D, M). Il 7 però caratterizza anche altre notizie, un po' più economiche. Secondo i dati elaborati dall'Ufficio Studi di Assogestioni a febbraio l'industria del risparmio gestito italiano ha fatto registrare un saldo di raccolta netta di oltre 7 miliardi di euro. L'istituto di statistica Destatis ha poi comunicato che a febbraio in Germania i prezzi dell'import hanno messo a segno un +7% su base annua. Cresce nel 2016 la raccolta pubblicitaria per le testate della Cairo Editore: ha raggiunto i 27,6 milioni di euro a livello di gruppo, +7% sul 2015.